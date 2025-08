Bernardini De Pace querela Corona per diffamazione: “Frasi lesive della mia professionalità e un audio contraffatto”

Annamaria Bernardini De Pace ha querelato Fabrizio Corona per diffamazione. L'avvocata sostiene che sia stato diffuso un audio falso sul suo conto e inoltre che Corona abbia fatto dichiarazioni lesive della sua professionalità. Il tutto rientra, ovviamente, nella battaglia legale seguita alla diffusione degli audio e messaggi con i quali l'ex dei paparazzi ha reso noto il flirt tra Raoul Bova e Martina Ceretti.

Cosa ha detto Corona e perché Bernardini De Pace lo ha querelato

La nota avvocata divorzista, nonché ex suocera di Bova, ha presentato un esposto al Garante della privacy affinché vengano rimossi nell'immediato, audio e messaggi privati del suo ex genero da ogni piattaforma e avanza legalmente anche verso Corona che, come si legge nel testo della querela riportato dal Corriere, l'aveva tirata in ballo: "trasformando la piazza virtuale in un luogo di esposizione al pubblico disprezzo della figura della scrivente". Corona, dal canto suo, parlando della legale aveva detto che Bernardini De Pace manovrava "il circolino della procura di Roma e dei quotidiani importanti" per sostenere la difesa di Bova con l'intento di "vendicarsi, dopo averlo infangato con una vergognosa lettera, della donna (Rocio Munoz Morales ndr) che lo ha portato via dalla sua famiglia". A queste considerazioni, poi, se ne sono aggiunte altre di carattere professionale: "Giusto il giudice di Forum può fare oggi. Un programma finto come lei" aveva infatti chiosato Corona, per poi lasciar intendere che l'avvocata stia sostenendo che la coppia fosse già separata due anni fa, ma che nel frattempo tre mesi prima sarebbe andata a chiedere informazioni sul suo ex genero.

"L'audio falso diffuso da Fabrizio Corona"

Altra questione è quella relativa all'audio che Corona ha diffuso sui suoi canali e che riprende una conversazione che lui e l'avvocata avrebbero avuto, tanto che nel pubblicarlo affianca una foto per far capire che sia lei la sua interlocutrice. Nella querela presentata da Bernardini De Pace si legge: "Ciò che rileva a prescindere dall’identità effettiva della interlocutrice, è che certamente non possa affermarsi, come fatto in via surrettizia da Corona, che sia stata quest’ultima a richiedere informazioni sul Bova", il che significa che l'audio sarebbe stato modificato appositamente, come sembrerebbe emergere da un'analisi fatta da un consulente. Il file, quindi, "non risulta integro, ma bensì artefatto con diversi tagli nella riproduzione – in particolar modo nelle frasi dell’interlocutrice – e con sonorità non coerenti, consistenti in dei “beep” cadenzati". I post e l'audio che hanno come protagonista Bernardini De Pace sono stati resi noti subito dopo l'esposto presentato al Garante, ed è per questa ragione, secondo l'avvocata, che Corona l'avrebbe diffamata e infatti si legge: