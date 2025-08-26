Le esperienze omosessuali di Fabrizio Corona: “Una sorta di fuoco, non nego di averne avute”

Nell’ultima puntata del suo format online Falsissimo, pubblicata il 24 agosto 2025 e dedicata al tema LGBTQ+, Fabrizio Corona ha ammesso di aver avuto esperienze omosessuali. Una dichiarazione che ha subito riacceso i riflettori sulla sua vita privata.

Fabrizio Corona torna a far discutere. Questa volta, a differenza di quanto accaduto recentemente, i riflettori tornano ad accendersi sulla sua vita privata. Nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, dedicata al tema LGBTQ+, l’ex re dei paparazzi ha ammesso di aver avuto esperienze omosessuali. Un argomento che aveva già sfiorato in passato, non senza contraddizioni.

“Io non so se voi l’avete fatte, ma credo che le esperienze omosessuali le abbiamo avute in tantissimi. Tante persone poi la provano, poi a molti piace e magari ne hanno anche altre, però il loro orientamento resta etero”, ha dichiarato Corona, prima di addentrarsi nel racconto di quelle sensazioni che lo spinsero ad appagare la sua curiosità.

Il “freaky” secondo Corona

Per definire quelle esperienze, Corona ha utilizzato in maniera singolare il termine freaky (che sta per singolare, bizzarro). “In questi casi cosa succede? In queste situazioni capita che tu sei fuori, vai in discoteca, balli, frequenti posti, poi ti viene un movimento strano allo stomaco, una cosa che poi ti risale, una sensazione che si alza, come dice Elodie. Parlo di una sorta di fuoco. Sapete di cosa parlo? Del freaky!”.

Un concetto che lega più alla trasgressione che a un orientamento sessuale preciso. “Credo che il freaky ce l’abbiamo avuto tutti. Io non nego di averlo avuto, perché sono molto sincero”, ha aggiunto.

Le contraddizioni sul tema delle esperienze omosessuali

Le dichiarazioni di oggi sembrano confermare quanto già sostenuto in passato da persone a lui vicine. Nel 2023, ad esempio, Jenny Urtis – che ha intrapreso un percorso di transizione – aveva parlato di una vera e propria relazione con Corona: “Noi abbiamo un rapporto bellissimo. Se è bisessuale? Sì, ovvio, assolutamente. Lui mi ha chiesto davvero di sposarlo e non sto mentendo”, raccontò a La Zanzara.

Fabrizio, tuttavia, in più occasioni aveva smentito certe ricostruzioni. Nel 2020, ospite in tv, dichiarò: “Mai avuto rapporti gay. Gli omosessuali li ho sempre usati, come ho usato tutti quanti, sempre. Se mi sono fatto qualche remora? Mai”. Una frase che oggi è lui stesso a contraddire.