“Corona è bisessuale”, Giacomo Urtis vestito da sposa conferma tutto e rivela: “Voglio fare il seno” Giacomo Urtis conferma il gossip con Fabrizio Corona: “A Belve c’era la sua fidanzata tra il pubblico che doveva dire? Esperienze sessuali con Corona? Sì. Ma lui è ovvio che smentisce”. E poi rivela: “Voglio farmi il seno, almeno una quarta”.

Il gossip tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis prosegue. "Io non ho fatto esperienze sessuali con lui", ha detto l'ex re dei paparazzi nell'ormai celebre intervista a Belve ma il chirurgo dei vip ha rincarato la dose ospite nel corso dell'ultima puntata de La Zanzara. Ai microfoni di Giuseppe Cruciani, davanti a uno sconfortato David Parenzo, Urtis conferma tutto: "Lui dice che ci sarei rimasto male a vedere l'intervista, ma era ovvio che avrebbe smentito perché c'era la fidanzata che lo guardava. Volevo sposarlo davvero. Chi mi ha portato a vivere qui a Milano è stato proprio lui. Esperienze sessuali con Corona? Sì. Ma lui è ovvio che smentisce. Mi ha regalato un anello con le farfalle che io tengo appeso all'orecchio perché diceva che vedeva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva". Fabrizio Corona è tornato protagonista anche in questa domenica con un'intervista in diretta da Mara Venier, a Domenica In.

Le parole di Giacomo Urtis

"Me l'ha chiesto lui! Faceva il geloso in discoteca e marcava il territorio quando c'ero io. Queste sono cose che si fanno con una fidanzata", ha rincarato la dose Giacomo Urtis davanti a Cruciani che invece ha ribattuto: "Per me questa è tutta panna che voi state montando per fare parlare noi, per parlare Belve e far parlare i giornali". La replica di Urtis: "Solo buffonate? Lui mi ha strumentalizzata, ma io sono innamorata e il prossimo anno lo voglio sposare".

La transizione di Giacomo Urtis: "Voglio rifare il seno"

Giacomo Urtis ha poi confermato di voler completare la sua transizione con il seno: "Mi farò il seno, essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta". Poi rivela di essere come Britney Spears perché ha la custodia economica da parte del padre: "Mio padre gestisce quasi tutte le mie finanze, è come il padre di Britney Spears. Mi dà la paghetta di 200 euro a settimana. Poi, quando devo fare un viaggio, lo dico all'amministrazione che mi fa un bonifico. Ci sono molti italiani nella mia situazione".