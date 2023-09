La trasformazione di Giacomo Urtis: “Da quando sono diventata femminile, mi cercano gli etero” Il chirurgo dei vip annuncia il suo percorso di transizione a La Zanzara: “Sto prendendo gli ormoni, ma adesso che sono femminile mi cercano uomini etero che da me vogliono che sia attiva”.

Dopo che l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate ha chiesto l'intervento dell'Ordine dei Medici per le foto osé pubblicate su Whatsapp, Giacomo Urtis protesta a La Zanzara: "Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su Whatsapp. Io sono laureato in medicina e chirurgia e hanno chiesto l'intervento dell'Ordine dei Medici, ma io stimo l'Ordine e non mi hanno mai segnalato o detto nulla". Il noto chirurgo dei vip annuncia il suo percorso di transizione: "Non mi sento uomo, non mi sento donna ma sto perdendo gli ormoni. Mi sento me stessa". E su Fabrizio Corona rincara la dose, anche se lui ha smentito: "Corona mi ha chiesto di sposarlo, me l'ha chiesto lui. Non è stata una buffonata per finire nei giornali".

Le parole di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis conferma di aver cominciato un percorso di transizione, ma ha escluso per adesso l'idea di potersi tagliare l'organo maschile: "Quello non lo farei perché mi darebbe fastidio". Ecco cosa ha dichiarato nella trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo:

Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Tagliare l'uccello? Per il momento, no, ma sto prendendo gli ormoni. Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su Whatsapp. Io sono laureato in medicina e chirurgia e hanno chiesto l'intervento dell'Ordine dei Medici, ma io stimo l'Ordine e non mi hanno mai segnalato o detto nulla.

"Mi cercano gli etero, gli uomini che vogliono le donne col pise**o"

Il chirurgo dei vip ha fatto più di quaranta interventi estetici, in differenti zone del corpo, soprattutto del viso: "Ho fatto una quarantina di interventi ma non sono una bambola, non ho fatto cento interventi plastici". Poi spiega che in questo momento è molto richiesto/a dagli uomini: