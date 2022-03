Fedez: “Ho bisogno di stringermi alla mia famiglia”, la cognata Valentina Ferragni: “Siamo con te” Fedez, nel video in cui confidava di avere problemi di salute, ha manifestato il bisogno di avere accanto la sua famiglia. E la famiglia non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo.

A cura di Daniela Seclì

"In questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli": ha spiegato Fedez dopo avere annunciato di avere dei problemi di salute, che lo costringono a sottoporsi a un percorso di cure. E la famiglia, in cui adesso sente di doversi rifugiare per poter mantenere il suo equilibrio, è compatta al suo fianco. Una vicinanza sia concreta, che manifestata pubblicamente sui social.

I messaggi di Valentina Ferragni e Luca Vezil per Fedez

Valentina Ferragni ha pubblicato nelle Instagram Stories, un messaggio per Fedez. Anche lei, dopo averlo fatto di sicuro a voce, ha voluto manifestare il suo affetto per il cognato anche pubblicamente. Poche sentite parole: "Siamo con te e con voi". Il fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, ha pubblicato una serie di scatti e video che lo ritraggono con Fedez. Ad accompagnare il post, un cuore e due spade, simbolo di una battaglia che combatteranno tutti insieme.

Francesca Ferragni e il cuoricino per i Ferragnez

Chiara Ferragni ha pubblicato un post per ribadire una volta di più, che suo marito non ha nulla da temere, perché la sua famiglia è accanto a lui. L'imprenditrice ha diffuso uno scatto di famiglia accompagnato da una dedica:

"L'amore della mia vita, Fedez, ha bisogno di un po' di sostegno in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai, amore mio. Starai bene presto, sempre circondato dall'amore della tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano tanto".

Sotto al post, tra i tantissimi commenti di sostegno, anche un cuoricino pubblicato dalla sorella di Chiara, Francesca Ferragni. Sarà Fedez a decidere quando e se condividere il percorso di cura pubblicamente. L'artista si è detto disposto a farlo per essere d'aiuto ad altre persone nella sua stessa situazione, ma non ora. Ora ha bisogno dell'affetto della sua famiglia.