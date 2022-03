Fedez ha un problema di salute, Chiara Ferragni: “Presto starai bene, ti amiamo più che mai” Dopo che Fedez ha annunciato via Instagram di avere “un problema di salute” e di doversi sottoporre a un percorso di cure, la moglie Chiara Ferragni gli ha dedicato dolci parole di incoraggiamento.

A cura di Elisabetta Murina

Via Instagram, Fedez ha fatto sapere di avere "un problema di salute" e di doversi sottoporre a un percorso di cure. Immediata la reazione della moglie Chiara Ferragni, che ha pubblicato un post sul proprio profilo per mostrare tutta la sua vicinanza al marito: "L'amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più di sempre amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto".