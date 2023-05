Emanuel Lo è il Prof più amato di Amici 22: un po’ Christian Grey, molto gladiatore

A cura di Grazia Sambruna

“Grossolano”, “Non sai quello che dici”, "Chicchirichì". Questi solo alcuni degli epiteti che la temibile Professoressa di danza Alessandra Celentano rifila al collega Emanuel Lo nel Serale di Amici 22. Un gioco al massacro a cui lui non si presta, se non per combattere. Forse l’unico essere umano che ha saputo darle dell’ignorante senza andare incontro a morte certa, Emanuel Lo non è solo il docente più sexy che la scuola televisiva di Maria De Filippi abbia mai visto, ma anche l’equivalente di un moderno gladiatore.

Pronto a tutto pur di difendere i suoi allievi, Maddalena Svevi in primis, dagli strali della controparte, la sua chimica in scena con la compagna di cattedra Lorella Cuccarini sta infiammando i social. 43 anni e una carriera stellare alle spalle come coreografo e ballerino, Emanuel Lo non arretra di un millimetro. E anche per questo è, con merito, il docente più amato dello show. Fisico da Bronzo di Riace e faccia da bad boy, da dove proviene l’uomo che sta ipnotizzando il web a suon di addominali e controffensive? Si potrebbe pensare che sia stato trovato, neonato, in una navicella dispersa su un cerchio nel grano. Invece, non è così.

Classe 1979, Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuele Lo Iacono, aveva fatto la sua prima apparizione ad Amici nel 2016, in veste di giudice hip hop. Il suo amore per la tv è di lunga data, ma pur sempre “talentuoso”: correva l’anno 2010 quando ottenne il ruolo di coreografo a X Factor. Poliedrico, si è poi cimentato anche con la regia realizzando videoclip per artisti del calibro di Ornella Vanoni e Giorgia, sua compagna da oltre un decennio. Le malelingue sussurravano che i sensualissimi passi a due tra il nostro e Lorella Cuccarini stessero creando un certo subbuglio in casa Lo Iacono-Todrani. La coppia ha messo fine ai rumor con uno dolce scatto Instagram che li immortala insieme al figlio Samuel. Sì, lo stesso pargolo che aveva detto a mammà, prima del Festival, che avrebbe tifato Lazza. Viene facile immaginare che abbia preso tale livello di onesta brutalità proprio dal papà.

È sempre entuasismante, infatti, vedere come il noto coreografo e ballerino sull’attenti appena Alessandra Celentano si accinge a criticare uno dei suoi pupilli. Si alza in piedi, sventola l’indice in aria, risponde colpo su colpo. Non è nato per subire e gli improperi che gli arrivano di rimando sembrano non riuscire nemmeno a sfiorarlo. In carriera, ha condiviso il palco con Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin. Le chiacchiere stanno a zero. Gli ingaggi presso palcoscenici internazionali lo hanno reso, nel tempo, quello che è oggi: una sorta di Giuseppe Giofrè che riesce a sdoganarsi dal Madame Tussauds non accettano di essere solo bellissimo. Infatti, parla, combatte, dice la sua. Così, Twitter va a fuoco. Per ogni caliente performance di ballo, come per i roventi interventi di cui si rende fiero protagonista.

Il segreto del successo di Emanuel Lo come personaggio televisivo, forse, sta proprio in questo: non è una bella statuina, ma una creatura dotata anche di capacità e veemenza espressiva. Quando balla come quando rispedisce al mittente le critiche. O le avances, nemmeno troppo velate, del giudice Cristiano Malgioglio perennemente in preda a vampate hot ogni volta che lo vede danzare senza maglia cheek to cheek con Lorella.

La malizia sottesa a ogni loro esibizione aggiunge pepe à-la “Cinquanta Sfumature di Prof”, come ha ben sottolineato Rudy Zerbi. Malizia che va a completare un mix perfetto tra sensualità, gossip, coerenza, talento e tenacia. Emanuel Lo è con ogni probabilità non solo un sex symbol, ma anche un grande professionista e un animale da palcoscenico di prima categoria. Che gli manca? Stando alla maestra Celentano, tutto. Ma il pubblico, che è sempre sovrano, lo ha incoronato Professore più amato (e desiderato) di questa edizione. La sua vittoria sta nel rifiuto di piegarsi al giudizio di chi non lo stima. Combatte come un gladiatore e danza con l’eleganza di un sexy cherubino. Christian Grey questo lo sa fare?