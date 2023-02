Elodie: “A Sanremo canto una relazione finita male, la gente giudica senza sapere” “Parla di una relazione che da fuori viene percepita diversamente da quello che è. Spesso ci sono due visioni delle storie d’amore”, racconta Elodie e pochi giorni da Sanremo 2023, dove porterà il brano ‘Due’. Salta subito alla mente l’amore mai finito con Marracash. “All’inizio ho avuto delle difficoltà a cantarlo”.

A cura di Giulia Turco

Elodie sta per tornare sul palco di Sanremo e lo farà con un brano, “Due”, che parla di una storia d’amore finita. “Lo so, ma sono ossessionata dalle relazioni interpersonali”, scherza a pochi giorni dal Festival. Il brano, scritto da Federica Abbate, lo sentiremo presto, ma c’è come l’impressione che in tanti si interrogheranno su quale sia l’amore narrato da Elodie, che negli ultimi tempi ha affrontato una vera e propria tempesta sentimentale.

Di cosa parla Due il brano che Elodie porta a Sanremo

“Me ne sono innamorata subito. Ho sentito subito che sarebbe stata una hits”, racconta la cantante a pochi giorni dal suo ritorno sul palco del Festival. “Io e Federica Abbate eravamo in un momento simile della vita. All’inizio ho avuto delle difficoltà perché volevo provarlo al Festival cantante come una lama, alla perfezione”, ha detto Elodie come riportato da Adnkronos. “All’inizio mi sembrava che fosse più grande di me, poi ci ho lavorato e adesso sono felice”. Un amore folle, tormentato, finito. Una ferita ancora aperta capace di metterle il cuore sotto sopra. “Una relazione che è finita male e che all’esterno viene percepita diversamente che dall’interno. Spesso ci sono due visioni delle relazioni”, continua. “E non solo quelle dei protagonisti, ma anche quelle di chi ti guarda. E giudica senza sapere”, spiega l’artista.

Su Elodie pesa ancora l’ombra di Marracash

Inevitabile che il pensiero vada immediatamente all’amore con Marracash. Erano la coppia d’oro degli ultimi anni, amati come pochi. Hanno continuato ad esserlo, una coppia, quando l’amore si è tramutato in un sentimento forse ancora più forte, viscerale. Tornata single, prima della relazione con Andrea Iannone, Elodie ha iniziato a frequentare il modello Davide Rossi, ma la percezione è che non sia stato un amore travolgente, piuttosto un fuoco spento molto in fretta.