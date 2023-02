È morto Joe Violanti, il conduttore radiofonico voce di RTL e RDS aveva 63 anni È morto a 63 anni Joe Violanti, conduttore radiofonico che è stato voce di Rtl 102.5, Rds, Rai Radio2, Radio Kiss Kiss e Radio 105. Lo annuncia l’amico Charlie Gnocchi.

A cura di Stefania Rocco

È scomparso a soli 63 anni Joe Violanti, attore, conduttore e speaker radiofonico. Era stato voce di alcune delle emittenti radiofoniche più note d’Italia come Rtl 102.5, Rds, Rai Radio2, Radio Kiss Kiss e Radio 105. Autore creativo, aveva condotto, tra gli altri, i programmi Alto Godimento e Uno Mattina Estate. Si è spento a causa di una malattia insorta recentemente e divenuta rapidamente fatale.

L’annuncio dell’amico Charlie Gnocchi

A dare l’annuncio della scomparsa di Joe Violanti è stato l’amico Charlie Gnocchi attraverso la sua pagina Instagram. L’attore ha condiviso una foto scattata insieme al collega qualche tempo fa. “Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me”, ha fatto sapere Gnocchi. Anche Gene Gnocchi, fratello di Charlie, ha commentato profondamente addolorato la notizia della morte di Violanti: “È proprio così.Una persona speciale. Gran dispiacere”.

Tra i programmi di maggior successo condotti dallo speaker radiofonico condotti insieme a Charlie compaiono 105 Cee – cercando la Cee che c’è in te! per Radio 105), Uno Mattina Estate su Rai 1, Gelato Import-Export su Rai Radio 2 e Alto Godimento per RTL 102.5 e RDS. Joe Violanti (all'anagrafe Sergio Violanti) erano nato a Fidenza il 31 gennaio 1960. Fin da giovanissimo – ad appena 15 anni – aveva cominciato a lavorare nelle discoteche. Aveva mosso i primi passi nel mondo delle radio locali della provincia di Parma. A cambiare il corso della sua carriera è stato l’incontro con i fratelli Gnocchi avvenuto negli anni '80. Insieme a Charlie, aveva creato il gruppo comico Charlie&Joe. Il duo ha continuato a portare i suoi spettacoli in giuro per l'Italia fino al 2004. Il suo ultimo progetto, Paese Mio, è stato trasmesso da Rai Radio Live negli ultimi 5 anni. Decine i messaggi postati sui social per ricordarlo.