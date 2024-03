È morto Joe Camp del film Benji: aveva 84 anni The Hollywood Reporter fa sapere che è morto Joe Camp. All’età di 84 anni si è spento dopo aver lottato contro una malattia. Regista del film Benji e scrittore, nel 2018 ha curato la sceneggiatura del suo film rivisitato dal figlio Brandom, ancora oggi disponibile su Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Joe Camp, scrittore, regista e produttore del film Benji, è morto all'età di 84 anni nella sua casa a Bell Buckle, nel Tennessee, dopo aver lottato contro una malattia. La notizia arriva da The Hollywood Reporter. Nel 2018 il suo film la cui trama vede protagonista un tenace cagnolino che salva i suoi amici padroni dai rapitori, è arrivato anche su Netflix, con il figlio Brandom alla regia: a lui invece la sceneggiatura.

Le cause della morte di Joe Camp

Joe Camp è morto all'età di 84 anni nella sua casa del Tennessee dopo aver lottato contro una lunga malattia. Brandon Camp ha reso pubblica la notizia attraverso una nota ufficiale diffusa da The Hollywood Reporter. Vincitore di un Emmy per ‘Benji at work', ha anche scritto diversi libri sul cagnolino e sui cavalli tra cui The Soul of a Horse: Life Lessons From the Herd , pubblicato per la prima volta nel 2008. Lascia la moglie, Kathleen, e il figlio, anche lui regista.

Joe e Brandom Camp

La carriera di Joe Camp

C'è Joe Camp dietro la lunga storia di Benji, il cagnolino meno premiato rispetto a Lassie ma divenuto comunque famoso. Nel 2018 il film del 1974 è stato infatti riproposto, rivisitato dal regista e dal figlio, Brandom Camp, su Netflix, prodotto da Jason Blum e oggi è ancora disponibile per la visione per i clienti abbonati. Ai tempi del lancio del film, Joe Camp, a inizio anni '70, diventò uno dei registi ‘indipendenti' di maggior successo: fondò la Mulberry Square Releasing con sede a Dallas per distribuire il suo film in modo indipendente arrivando a incassare circa 40 milioni di dollari (250 milioni di dollari, oggi). Vinse un Emmy per ‘Benji at work', ha scritto diversi libri sui cani, e fu nominato per un PATSY Awards per la miglior interpretazione animale dell'anno in un film. Camp ha anche diretto e co-scritto le commedie Hawmps! (1976) e The Double McGuffin (1979).