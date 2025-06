È morto Chris Robinson, l’attore di “General Hospital” e “Beautiful” aveva 86 anni

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È morto a Los Angeles a 86 anni Chris Robinson, celebre attore statunitense noto soprattutto per i ruoli del dottor Rick Webber in General Hospital e Jack Hamilton nella soap opera Beautiful. L’attore si è spento nel sonno nel suo ranch nei pressi di Sedona, in Arizona, a causa di un’insufficienza cardiaca. Figura storica della televisione americana, Robinson riuscì a imporsi come uno dei volti più familiari e amati dal pubblico delle soap e del piccolo schermo in generale.

La carriera di Chris Robinson

Originario di West Palm Beach, in Florida, Chris Robinson iniziò a recitare alla fine degli anni ’50. Apparve in serie cult come Gunsmoke, Il fuggiasco e 12 O'Clock High. Nel decennio successivo partecipò alla soap Destini, interpretando il carismatico e controverso Jason Frame, un ruolo che consolidò la sua popolarità e lo consacrò come una presenza di rilievo nel panorama delle soap opera americane.

Dal 1992 al 2002 fu nel cast di Beautiful , dove interpretò Jack Hamilton, padre della stilista Macy e patriarca della famiglia Spectra. Tuttavia, il ruolo che più segnò la sua carriera fu quello del dottor Rick Webber in General Hospital, soap in cui debuttò nel 1978. Medico brillante, uomo affascinante e complesso, Rick divenne uno dei pilastri della serie negli anni d’oro. Dopo una lunga assenza, Robinson tornò nel 2002 in una parentesi breve ma drammatica che culminò con la tragica morte del suo personaggio. Il suo Rick Webber rimane tuttora una delle figure più iconiche nella lunga storia della soap.

La vita privata e il ricordo del figlio

Lontano dai riflettori, la vita di Chris Robinson fu altrettanto intensa. Ebbe sei relazioni significative, da cui nacquero nove figli. Uno di loro, Chris Robinson Jr., ha raccontato la complessità del rapporto con il padre nei documentari Bankrupt by Beanies e Bastard: An Illegitimate Film.