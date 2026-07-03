È morto Abramo Orlandini, il “Maggiordomo” di Vittorio Sgabri in Sgarbi Quotidiani: aveva 65 anni

È morto Abramo Orlandini, noto per il suo ruolo di assistente- maggiordomo nel programma Sgarbi Quotidiani condotto da Vittorio Sgarbi. Aveva 65 anni. Nato a Reggio Emilia, nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Fellini e Avati.

Addio a Abramo Orlandini, noto per il ruolo di maggiordomo di Vittorio Sgarbi nel programma Sgarbi Quotidiani. Aveva 65 anni ed era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia a causa di una polmonite. Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Pupi Avanti e Federico Fellini.

Nato a Reggio Emilia, Orlandini si è fatto conoscere dal pubblico soprattutto grazie alla partecipazione al programma condotto da Vittorio Sgarbi e andato in onda negli Anni Novanta su Canale 5. Il suo ruolo era quello di maggiordomo- assistente del noto critico d'arte e uno dei suoi compiti era introdurre l'argomento della puntata. Stando a quanto racconta il Resto del Carlino, i due si erano conosciuti a Roma, dove Abramo Orlandini lavorava in un'edicola vicino al Parlamento, stessa attività che gestiva anche nella sua città insieme ai genitori. "L’ho incontrato a Reggio Emilia, Abramo Orlandini, ma prima l’avevo visto al cinema. Perché Orlandini è un grande attore e viene direttamente da un film di Fellini. Dicono che non ti tratto come una persona", aveva raccontato Sgarbi in trasmissione.

Nel corso della sua carriera, Orlandini si dedicò anche al mondo del cinema: il primo a ingaggiarlo fu Pupi Avati, ma collaborò anche con Nanni Moretti, Terry Gilliam, Dino Risi e Federico Fellini. Con quest'ultimo, in particolare, lavorò in Storia di ragazzi e di ragazze, Domani Accadrà, Teresa e La voce della luna.

Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate ed era ricoverato presso la casa di riposo Omozzoli Parisetti a Reggio Emilia. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche risale al settembre 2024, in un locale della sua città a cui era particolarmente legato e che aveva lanciato l'iniziativa dell' "aperitivo con Abramo".