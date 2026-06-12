Morto l’attore Corrado Solari a 77 anni, volto dei polizieschi Anni Settanta e dei film di Carlo Verdone

È morto all’età di 77 anni l’attore Corrado Solari. È stato uno dei volti noti del cinema poliziesco Anni Settanta, oltre ad essere stato diretto da grandi registi italiani, tra cui Carlo Verdone che l’ha voluto in molti dei suoi film.

È morto all'età di 77 anni l'attore Corrado Solari, si è spento a Roma martedì scorso. È stato uno dei grandi protagonisti dei polizieschi italiani, sebbene lo si ricorda per il suo ruolo da caratterista. Non sono state comunicate le circostanze in cui è venuto a mancare. L'ultima apparizione sul grande schermo è stata proprio nel 2026, nel film Il tepore del ballo, diretto da Pupi Avati.

Il successo nei polizieschi Anni Settanta

Solari nacque a Rimi nel 1948 e si avvicinò al mondo della recitazione partendo dal teatro, per poi avvicinarsi al cinema intorno agli Anni Settanta. Il primo film a cui prese parte fu Le castagne sono buone di Pietro Germi. Arrivarono, poi, altre partecipazioni cinematografiche, grazie alle quali iniziò a farsi conoscere, sebbene il suo nome sia particolarmente legato al cinema poliziesco di quel periodo. Lo ricordiamo in Roma a mano armata di Umberto Lenzi, dove recitò al fianco di Tomas Milian, e ancora in La banda del trucido dove interpretò Er Cicala, un giovane ladro che imparava il mestiere da Er Monnezza.

Il cinema, la tv e il rapporto con Carlo Verdone

Quella di Solari è stata una carriera ricca di collaborazioni importanti, con registi che hanno fatto e continuano a fare la storia del cinema italiano. Tra i nomi che lo hanno diretto ci sono Sergio Leone, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore. Ma un rapporto particolare nacque con Carlo Verdone, che lo scelse per lavorare in film come Ma che colpa abbiamo noi, L'amore è eterno finché dura e L'abbiamo fatta grossa. Inoltre, proprio il regista romano lo volle nel 2023 nella seconda stagione della serie Vita da Carlo, in cui interpretava il ruolo del maggiordomo. In passato non sono mancate apparizioni televisive, in alcuni dei titoli più importanti del piccolo schermo come Elisa di Rivombrosa, Don Matteo, Distretto di Polizia, I Cesaroni e Rocco Schiavone, di recente è apparso anche in Kostas con Stefano Fresi.