È morta Isa Pepe, la nonna del meme della “pasta al fo’”: aveva 93 anni

Bari piange Elisa Pepe, nota a tutti come Isa. Era la protagonista del meme della “pasta al fo’”, il video che ogni Natale torna virale sui social per la simpatia della nonna che, mentre elencava il suo menù natalizio, fu interrotta dallo scoppio di un petardo.

Il mondo dei social e la comunità barese perdono uno dei loro volti più riconoscibili. È morta a 93 anni Isa Pepe, la signora che, senza volerlo, è diventata la protagonista di un meme eterno, che ogni anno torna a invadere le bacheche di migliaia di utenti, specialmente durante il periodo di Natale. I funerali si sono svolti il 15 aprile nella Parrocchia di San Carlo Borromeo, a Bari.

Morta Isa Pepe: l'ultimo saluto il 15 aprile a Bari

Come riportato da Telebari, i funerali di Elisa Pepe si sono svolti mercoledì 15 aprile presso la chiesa di San Carlo Borromeo. La donna era circondata dall'affetto dei tre figli, dei nipoti e dei pronipoti. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, incassando il cordoglio di migliaia di utenti e di pagine satiriche che per anni hanno rilanciato quel frammento di vita quotidiana barese, trasformandolo in un meme destinato a circolare sugli schermi ancora per anni.

La genesi del meme: il petardo e la “pasta al fo’”

Il contenuto che ha reso Isa Pepe una celebrità risale a un servizio del 2010 realizzato dall'emittente Antenna Sud. L'intervistatore stava raccogliendo le testimonianze dei cittadini baresi sui preparativi per le festività. Isa, quindi, stava spiegando la rigida scansione culinaria della sua famiglia: “Gli spaghetti al forno con le anguille stasera, domani il brodo e dopodomani…”. Proprio in quell'istante, un grosso petardo esploso a pochi metri di distanza interruppe la registrazione. La reazione di Pepe è ciò che ha creato il mito: un sussulto visibile, gli occhi sgranati per lo spavento, ma la volontà ferrea di finire la frase. Il risultato fu quel “pasta al fo’”, con la parola "forno" troncata di netto dal rumore del botto.

A differenza di molti contenuti virali passeggeri, quello di Isa Pepe è diventato un appuntamento fisso. La sua forza risiede nel contrasto tra la solennità del menù tradizionale e l'imprevisto rumoroso della strada. La capacità della signora di riprendere il filo del discorso un istante dopo lo shock, senza mai perdere la compostezza, l'ha resa un'icona di autenticità. Con la sua scomparsa, se ne va un pezzo di storia della televisione locale capace di scalare i nuovi media.