Dopo che il suo Don Salvatore è morto in Mare Fuori, Raiz benedice Geolier: "Mi sta simpatico" L'attore e frontman degli Almamegretta saluta Mare Fuori dopo la morte del suo personaggio e benedice Geolier: "Lui è il pop napoletano che incontra l'hip hop".

Raiz, leader e frontman degli Almamegretta, ha appena lasciato Mare Fuori dopo la morte del suo iconico personaggio Don Salvatore. A Vanity Fair, l'artista parla anche di Geolier, arrivato secondo al Festival di Sanremo ma praticamente primo in tutto il mondo: "Faccio fatica a essere obiettivo perché mi è troppo simpatico. È un ragazzo che sta crescendo e che ha la responsabilità di parlare a tanti ragazzi".

Le parole di Raiz su Geolier

Raiz ha voluto difendere fortemente Geolier, considerandolo forse un po' un erede della nuova tradizione napoletana: "Viene da un quartiere difficile, ha sempre lavorato e non ha avuto la strada spianata. Mi aspetto grandi cose da lui". E sui fischi durante la quarta serata:

Non era facile andare avanti, ma ce l'ha fatta. Lui è il pop napoletano che incontra l'hip hop: sembra un prodotto dell'intelligenza artificiale. Ma è vero che un atteggiamento snob verso alcuni artisti c'è. Napoli è l'Italia, ma sa di essere una grande capitale a cui è stato tolto qualcosa. Sarà per questo che il napoletano crede all'idea del riscatto e appoggia i suoi artisti in maniera passionale. Non credo che ci sia pregiudizio regionale, ma più sociale. Una cosa legata all'essere terroni.

La morte di Don Salvatore

Sulla morte di Don Salvatore, Raiz non si è detto troppo dispiaciuto: "I personaggi nascono per poi tramontare, quindi direi che mi dispiace il giusto. Sono però molto contento di aver dato corpo e voce a un personaggio che non fosse solo oscuro, ma anche umano. Quella di Don Salvatore è un'umanità inespressa, anche se è chiaro che, alla fine, i cattivi devono morire". Don Salvatore è stato ucciso da Edoardo, il suo figlioccio: "Mi ha ricordato un po' Il trono di spade, visto che Edoardo è il bastardo di casa Ricci esattamente come era quello di casa Stark. Il suo vero erede dopotutto è lui". Il paragone con il personaggio di Ned Stark: "Considerando che Ned Stark ha avuto un'esecuzione spettacolare, penso che Don Salvatore esca di scena nell'unico momento in cui poteva essere fatto fuori. Probabilmente lui avrebbe preferito morire in battaglia, ma Edoardo sa che è talmente pericoloso che o lo avrebbe ucciso lì in ospedale o non ci sarebbe mai più riuscito".