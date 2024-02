Geolier a Fanpage.it: “Anche mia madre si è emozionata per Angelina Mango” Il rapper commenta a Fanpage.it la vittoria della serata delle cover: “I fischi sono come gli applausi, la manifestazione di un parere, ma mi ha dato fastidio vedere la gente che si alzava per andare via”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Geolier è intervenuto nel corso della diretta Instagram di Fanpage.it per commentare la sua vittoria nella serata delle cover: "È stato un orgoglio portare il vero rap a Sanremo". Il dispiacere per i fischi: "Ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti a un teatro, che ho sempre visto pieno, con la gente che si alzava e se ne andava". E sulla ‘rivale' Angelina Mango ammette: "Meritava lei, anche mia madre me lo ha detto".

Le parole di Geolier

Intervistato da Francesco Raiola, Geolier ha raccontato dell'orgoglio di portare un pezzo di storia del rap all'interno di una kermesse come quella di Sanremo: "È stato il mio orgoglio portare il vero rap a Sanremo. Una cosa così tosta non so se l'hanno fatta, ma sono contento di aver toccato pezzi come Dre, pezzi come Brivido di Marra. Poi O primm ammore di Luché, che mi ha cresciuto per me è la storia".

"È stato difficile cantare con la gente che andava via"

Sulla questione dei fischi, Geolier ha raccontato di non essere rimasto perplesso più di tanto perché "i fischi sono come gli applausi, la manifestazione di un parere". Quello che però lo ha messo in difficoltà è stato vedere la gente che si alzava per andare via. E sull'esibizione di Angelina Mango: "Lo capisco, anche a me ha emozionato. Ha emozionato anche a mia madre, che doveva stare dalla mia parte a prescindere".

I fischi sono una dimostrazione di un parere, come un applauso. Io ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti all'Ariston che ho sempre visto pieno, ma stavo io e la gente si alzava e se ne andava. Io capisco, l'esibizione di Angelina mi ha emozionato e ha emozionato anche mia madre che dovrebbe stare con me a prescindere, dovrebbe stare con me. Ma sul resto, sono contento: ha vinto il rap. Il resto è tutto un di più.

La lettera di Alessandro Siani

Alessandro Siani ha lasciato una lettera scritta a Fanpage.it per incoraggiare l'artista: "Alessandro ha creato la mia generazione, indubbiamente. Il suo napoletano è quello che usiamo noi. Lui ha dato il via a questa generazione e posso solo ringraziarlo. Avere il suo rispetto me ne rende grato". Poi, il messaggio su Napoli: "Quello che faccio è per la mia gente. Io voglio piacere a Napoli. Poi se piaccio anche in tutta Italia, può essere solo più bello e più gradevole per me. Ma quello che faccio lo faccio per la mia gente. I napoletani sono particolari e io ho sempre pensato a essere uomo nella mia vita, poi il resto viene dopo". Stasera c'è la finale, la reazione di Geolier: "Assafadio che c'è la finale perché devo tornare a Napoli".