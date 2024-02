La reazione di Geolier al secondo posto a Sanremo: “Finalmente è finita, ora voglio tornare a Napoli” Geolier si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2024, al primo Angelina Mango con La Noia. Dopo il risultato della classifica, il cantante napoletano ha pubblicato un breve video su Instagram: “Grazie a tutti. Finalmente è finita, ora voglio solo tornare a Napoli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

É Angelina Mango a vincere la 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano La Noia. Secondo posto per Geolier, che nei giorni scorsi era stato fischiato dal pubblico dell'Ariston per la sua vittoria nella serata delle cover e duramente criticato per il testo interamente in napoletano. Il cantante ha abbracciato la ‘rivale' nel dietro le quinte, poi ha pubblicato una storia su Instagram in seguito al risultato del televoto.

La parole di Geolier sul secondo posto a Sanremo 2024

Subito dopo la proclamazione della vincitrice, Geolier ha pubblicato una storia su Instagram, un suo selfie, in cui si mostra sorridente e appare sereno per il risultato della classifica, che ha premiato Angelina Mango con il primo posto. Poi, a tarda notte, un breve video di ringraziamento a tutti coloro che l'hanno sostenuto nonostante le polemiche: "Ragazzi, grazie mille a tutti. È stato tutto bello, abbiamo imparato tanto. Finalmente è finita, adesso voglio solo tornare a Napoli".

"Per noi ha vinto lui", la reazione nel suo quartiere al secondo posto

Nel frattempo, nel Rione Gescal, i sostenitori di Geolier hanno tifato e votato per lui fino all'ultimo. E, fino all'ultimo, hanno ceduto che potesse arrivare sul gradino più alto del podio. Anche se alla fine non è stato così, le persone che lo supportano sono comunque contente per l'ottimo risultato ottenuto da Emanuele Palumbo. "Per noi ha vinto lui", dicono a Fanpage.it i suoi più grandi fan.