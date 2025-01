video suggerito

Donna truffata da un finto Brad Pitt, la reazione dell’attore americano: “Terribile, ma vale come promemoria” Attraverso un portavoce, Brad Pitt ha reagito alla notizia della donna francese truffata da un uomo che fingeva di essere lui. “È terribile, ma non bisogna rispondere a richieste da attori che non hanno profili social”, le parole a E!News. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Brad Pitt, attraverso un suo portavoce, ha reagito alla notizia della donna francese truffata da un uomo che fingeva di essere lui. Negli ultimi giorni è salita alla ribalta la storia di Anne, donna francese caduta vittima di una truffa ben orchestrata da parte di un uomo che in un anno e mezzo, fingendosi Brad Pitt, le ha rubato circa 830mila euro. "È terribile" ha commentato il portavoce del divo di Hollywood in una dichiarazione a E! News.

La reazione di Brad Pitt alla storia di Anne

"È terribile che i truffatori approfittino del forte legame dei fan con le celebrità" ha commentato il portavoce di Brad Pitt in una dichiarazione a E!News dopo aver appreso la storia di Anne. Il rappresentante del divo di Hollywood ha continuato spiegando che Brad Pitt non ha mai avuto profili social: "Ma questo è un importante promemoria. Non bisogna rispondere a richieste online, specialmente da parte di attori che non hanno una presenza sui social media".

Le foto che il truffatore inviava ad Anne

L'inizio della spiacevole storia di Anne risale a due anni fa, quando la sedicente madre dell'attore hollywoodiano la contattò. Poco dopo fu contattata anche da colui che credeva fosse Brad Pitt: con foto, messaggi e racconti strappalacrime sulla sua storia e sulla malattia che lo aveva colpito, il truffatore l'ha raggirata riuscendo a rubarle circa 830mila euro. Le immagini che l'uomo inviava alla donna ritraggono il viso dell'attore in ospedale: solo successivamente la malcapitata capii che si trattavano di immagini generate dall'intelligenza artificiale. "Mi mandava delle foto e quando le cercavo online non le trovavo. Allora mi diceva: ‘queste sono le foto che ha scattato per te" ha raccontato Anne ai giornalisti nel programma Sept a Huit. La donna ora si trova in clinica per affrontare una grave depressione.