Justine Mattera: “Stavo per essere truffata da un uomo che si spacciava per Franco Trentalance” Ospite a La Volta Buona, la soubrette racconta di essere stata quasi truffata da un uomo che si spacciava per l’attore porno: “Diceva che aveva dei filmati su di me”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

L'attenzione per le truffe deve sempre essere alta. Vale anche per i personaggi del mondo dello spettacolo, anzi, nel loro caso conviene forse alzare il livello dall'allerta. Il racconto di Justine Mattera, ospite della trasmissione condotta da Caterina Balivo La volta buona, è una testimonianza in questo senso. "Stavo per essere truffata da un uomo che si spacciava per Franco Trentalance", ha raccontato la Mattera a una sbigottita Balivo.

Le parole di Justine Mattera

Justine Mattera ha spiegato di essere stata contattata da un uomo, le cui generalità sarebbero state poi accertate dopo la denuncia, che si è finto prima Franco Trentalance, successivamente il ciclista Filippo Pozzato. Il finto Trentalance offre così la possibilità a Justine Mattera di fare un provino per un nuovo film. Contemporaneamente, il ciclista Pozzato scriveva in maniera molto simile. Per fortuna, Justine Mattera ha capito e ha chiamato il vero Trentalance:

Ho chiamato il vero Franco Trentalance e mi ha detto che non sapeva nemmeno di cosa stessi parlando. Il truffatore mi disse: ‘Ho dei filmati, adesso ti rovino; se non fai dei video con tuo marito…’. Mi diceva anche, ‘Io so dove vanno a scuola i tuoi figli, ho dei tuoi filmati’…”.

La denuncia alla polizia postale

Fondamentale, a questo punto, la denuncia di Justine Mattera alla polizia postale che è riuscita ad aiutare la soubrette, assicurando alla giustizia il truffatore. Il racconto della storia valletta ed ex compagna del conduttore di "Ci vediamo in Tv", Paolo Limiti: "Mi avevano detto di assecondarlo per poter arrivare a lui. Mio marito non sapeva niente di tutta questa storia, anche perché io avevo paura. Hanno confiscato il computer del truffatore che avrebbe dovuto versare un risarcimento, ma essendo nullatenente non ho ricevuto nulla".