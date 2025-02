video suggerito

"Non sapevo che c'erano anche loro": lite in studio a L'aria che tira e Wanna Marchi e Stefania Nobile lasciano lo studio Wanna Marchi e Stefania Nobile lasciano lo studio de L'aria che tira dopo essere state invitate come "esperte di truffa". La giornalista del Fatto si ribella alla loro presenza.

È successo a L'aria che tira ed è passato quasi inosservato a causa del frullatore di Sanremo. Ma nella puntata dell'11 febbraio, David Parenzo aveva invitato Wanna Marchi e Stefania Nobile in qualità di "esperte di truffe" per parlare del caso del finto Crosetto. Un invito che però non è piaciuto a Valentina Petrini, giornalista del Fatto Quotidiano: "Non sapevo che c'erano anche loro". Dopo la pubblicità, le due ex televenditrici lasciano lo studio.

Perché Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno lasciato lo studio

Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno lasciato lo studio dopo l'obiezione della giornalista Valentina Petrini a quello che hanno dichiarato sul caso del falso Crosetto. Le parole delle due ex reginette delle televendite sono state:

Sai qual è che sdoganerà questa cosa? È che nelle truffe ci cadano i deboli. Quando uno deve andare in tribunale a rivendicare cose, si professa sempre come il debole o come il povero. Quello che dice di aver dato 500 milioni delle vecchie lire a un mago, non può dire di essere stato povero e sprovveduto.

La protesta di Valentina Petrini: "Se continuano così, io mi alzo e me ne vado"

Valentina Petrini, giornalista del Fatto Quotidiano, a questo punto intima David Parenzo di porre un freno alle parole di Wanna Marchi e Stefania Nobile: "Credo sia assolutamente diseducativo parlare di truffe chiamando come ‘esperte' due persone che hanno costruito la loro ricchezza truffando povera gente. Se continuano così le signore io mi alzo e me ne vado". Stefania Nobile risponde così: "Non mi sta bene, nella vita la rieducazione deve esistere per tutti. La signora è molto maleducata e molto ignorante". "Noi non la tratteniamo", è la replica di Wanna Marchi. Valentina Petrini risponde: "Non sto parlando di lei perché lei non è la padrona di casa". Dopo la pubblicità, il colpo di scena: Wanna Marchi e Stefania Nobile non ci sono più. Sono andate via perché non si sono sentite tutelate dal conduttore.