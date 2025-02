video suggerito

Myrta Merlino: "Sono diventata un gancio per le truffe. Finita nelle sabbie mobili delle fake news" Nell'ultima puntata de Le Iene, Myrta Merlino ha parlato delle truffe che sfruttano i volti dei personaggi del mondo dello spettacolo di cui è stata vittima. "La mia faccia, il mio nome e la mia voce elaborati dall'intelligenza artificiale servono a produrre click" ha spiegato la conduttrice.

Con un lungo monologo nella puntata di domenica 23 febbraio de Le Iene, Myrta Merlino torna sulla questione delle fake news che sfruttano i volti del mondo dello spettacolo. In passato Fanpage.it aveva analizzato lo schema di truffe che si basa sul furto di identità di personaggi come Fabio Fazio, Mara Venier o Alessia Marcuzzi. Nella trasmissione di Canale5, la conduttrice chiarisce: "Sono diventata un gancio per far cadere tante persone in altrettante truffe".

Myrta Merlino a Le Iene: "Sono finita nelle sabbie mobili delle fake news"

"Negli ultimi tempi sono stata arrestata più volte. Una volta addirittura in aeroporto con una valigia piena zeppa di soldi che ho fatto con le criptovalute. Ho anche una denuncia della Banca d'Italia perché ho ordito una mega frode bancaria". Inizia così il monologo di Myrta Merlino, con un elenco di tutte le assurdità che le sono state attribuite. La conduttrice mette in chiaro che "nulla di tutto questo è mai accaduto", sottolineando di essere finita nelle sabbie mobili delle fake news. "Funziona così: la mia faccia, il mio nome e la mia voce elaborati dall'intelligenza artificiale servono a produrre click. Sono diventata un gancio per far cadere tante persone in altrettante truffe – continua Merlino – Forse succede perché ci piace consumare informazioni, che poi siano vere o finte ci sembra un problema secondario. Cosi facendo ci accontentiamo del verosimile e il verosimile non è il vero". L'appello si conclude con il racconto della sua lotta quotidiana contro chi "vigliaccamente si approfitta di chi è fragile" e un'invito a coltivare "la virtù del dubbio".

Come funziona la truffa che sfrutta i volti dei personaggi del mondo dello spettacolo

Non solo Myrta Merlino, anche Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Sabrina Ferilli, Mara Venier o Alessia Marcuzzi. Ma non solo, è lungo l'elenco dei personaggi del mondo dello spettacolo vittime di truffe che sfruttano la loro identità per sponsorizzare, ad esempio, fantomatiche piattaforme di investimenti online. Fanpage.it, nel ricostruire la vicenda con articoli e approfondimenti, aveva riportato anche la denuncia del conduttore di Che Tempo Che Fa:

Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, evidentemente alterata, presumo da intelligenza, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi. Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché sta diventando una cosa eccessiva, ma in tanto voglio invitarvi a non credere a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio, spero che la mia denuncia possa essere utile ad individuare questi truffatori che altro non sono, liberandomi di questo pezo. Me lo hanno chiesto in tanti e voglio precisare che non sono io, tutto falso.