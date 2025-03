Maria Teresa Ruta vittima di una truffa: “Fregata da una talpa all’interno di un’agenzia assicurativa”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'avventura al Grande Fratello terminata qualche settimana fa, Maria Teresa Ruta è stata vittima di una truffa online. A raccontarlo è stata lei stessa in un'intervista al Mattino: l'esperienza risale a qualche giorno fa, dopo l'acquisto di un'auto per suo figlio. Insieme al marito, la donna stava procedendo all'assicurazione ma, dopo aver fornito all'operatore i dati necessari per il pagamento, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Maria Teresa Ruta vittima di un truffa online

La donna ha acquistato di recente un auto per suo figlio: "Stavo procedendo ad assicurarla attraverso la piattaforma online di una nota compagnia presso la quale io e mio marito abbiamo già stipulato diversi contratti. Per cui chiamo l’operatore e inizio tutte le pratiche necessarie e fornisco i dati che mi vengono richiesti. Dopo circa dieci o quindici minuti dall’inizio della telefonata la linea cade d’improvviso", le parole della donna al Mattino. Qualche secondo dopo l'interruzione della telefonata, la giornalista è stata richiamata: "Si scusano per l’inconveniente e mi invitato a procedere da dove eravamo rimasti, e cioè al momento del pagamento, che in questo caso era di quattrocento euro. Approfittando della mia buona fede e della mia distrazione perché presa dall’entusiasmo di aver recuperato la conversazione telefonica, mi forniscono un Iban non italiano ma lituano. Non me ne accorgo subito, procedo al pagamento istantaneo e rimango fregata".

La denuncia ai carabinieri

Ad accorgersi di quanto appena accaduto è stato Roberto Zappulla, suo marito. Non vedendo arrivare alcuna mail di conferma, i due hanno chiamato l'assicurazione ed è stata informata che non risultasse alcun pagamento: ": "Chi ci ha chiamato la seconda volta, conosceva perfettamente l’importo che ci era stato comunicato precedentemente nonché il numero di targa della macchina perché li avevamo forniti noi durante la prima telefonata. Quindi vuol dire che i truffatori hanno una talpa all’interno delle agenzie, un dipendente infedele che segnala quando poter mettere a segno il raggiro e riferisce le informazioni necessarie affinché vada in porto". L'ex gieffina ha sporto denuncia ai carabinieri.