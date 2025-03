video suggerito

Le parole di Carlo dopo C'è Posta per te: "Serena non mi ha mai amato. Giustifico mia madre, non c'entra nulla" Carlo Raito si è sfogato su Facebook dopo la puntata di C'è Posta per te dell'8 marzo, di cui è stato protagonista insieme alla madre Maria Rosaria e alla ex compagna Serena. La donna era convinta che la madre di lui non approvasse il loro rapporto, ma il diretto interessato (nonostante gli screen di prova) ha negato tutto.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a far parlare la storia di Carlo e Serena, andata in onda nella puntata dell'8 marzo di C'è Posta per Te. La donna aveva scritto al programma convita che il compagno avesse paura di dire alla madre Maria Rosaria (anche lei in studio) che erano tornati insieme. Con tanto di screen come prova portati a Maria De Filippi, Serena voleva aiutare il compagno, ma lui ha negato tutto e preso le difese della madre: "Mi ha manipolato e ha manipolato i messaggi, voleva farmi passare per mammone". A distanza di qualche giorno, Carlo Raito si è sfogato in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Carlo dopo C'è Posta per te

"Non è un modo per giustificarmi, non l'ho fatto nemmeno in trasmissione e non ho intenzione di farlo ora. È andata così perché non volevo infangare la dignità di una persona che, indipendentemente da quello che mi ha fatto (violenza, furti e offese gratuite), è stata una persona con cui sono stato per due anni", ha spiegato Carlo in un post pubblicato sul suo profilo Facebook dopo la partecipazione a C'è Posta per te. L'uomo ha ribadito di essersi riavvicinato a Serena perché era innamorato di lei, anche se secondo lui questo amore non è mai stato ricambiato: "Se ci sono ricaduto, è stato perché ero innamorato di una persona che in realtà non ha mai provato nulla di importante nei miei confronti. La sua era solo pura convenienza".

Dopo un anno e mezzo di convivenza a casa delle madre di lui, Carlo aveva cacciato Serena in seguito a una litigata. La donna aveva poi scoperto che la ‘suocera' non approvava il loro rapporto perché lei era già stata sposata e aveva dei figli da un altro uomo. In studio, la signora Maria Rosaria aveva negato di avere pregiudizi nei suoi confronti. "Mi sento anche di giustificare mia madre, perché è ingiusto, dato che lei non c'entra nulla e casa mia è aperta a tutti, notte e giorno. L'unica colpa che ho è di non essermi difeso e di non aver detto la verità in trasmissione, ma infangare una donna e, soprattutto, una mamma, non è nel mio carattere", ha concluso Carlo.

La storia di Carlo, la mamma e Serena a C'è Posta per te

Carlo e Serena sono stati una coppia per circa due anni, di cui uno e mezzo vissuto insieme alla madre di lui. Poi una violenta litigata, dopo la quale l'uomo aveva deciso di cacciare la compagna di casa. Sarebbe stato sempre lui a ricercare Serena poco tempo dopo, fino a una notte passata insieme in un hotel e un ritorno di fiamma, di nascosto dalla signora Maria Rosaria. "Vedevo mio figlio soffrire, ma non mi sono mai intromessa, se non per una litigata davanti a me. Non ho mai avuto questi pregiudizi. A casa mia è stata ben accetta", ha spiegato la madre di Carlo a C'è Posta per te, negando di aver mai avuto alcun tipo di problema con la donna.

Nel programma di Maria De Filippi, Carlo ha raccontato una versione dei fatti diversa da quella di Serena, negando tutto: "Non siamo tornati insieme, lei mi cercava tramite amici in comune e per questo ci siamo riavvicinati. Non ho paura di mia madre, è lei che mi ha fatto passare per mammone, non voglio abbandonarla perché soffre di alcune patologie". Anche davanti ad alcuni screen di conversazioni portati da Serena a C'è Posta per Te, Carlo ha negato: "Questo è un grande errore, mi hai manipolato e li hai manipolati. Non posso stare con questa donna".