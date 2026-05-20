Rubò e poi restituì l’auto di Rita Dalla Chiesa, regalo di Fabrizio Frizzi: arrestato il ladro

Identificato e arrestato il ladro che rubò l’auto di Rita Dalla Chiesa nel maggio del 2025. Si tratta di una Micran Rossa, che le fu regalata da Fabrizio Frizzi. L’auto venne restituita qualche giorno più tardi.

Svolta nel caso del furto dell'auto di Rita Dalla Chiesa. Dopo un anno di indagini, tra incroci di dati e filmati di sorveglianza, è stato arrestato il ladro dell'automobile, regalo che le era stato fatto dall'ex marito Fabrizio Frizzi. Il veicolo era stato ritrovato qualche giorno più tardi, sempre nel maggio del 2025.

Dopo mesi di indagini, il Gip del Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il responsabile del furto della Nissan Micra rossa, identificato in un cittadino filippino di 41 anni di nome Xyrus Rhey Flores Banasihan.. L'uomo ha precedenti per droga e reati contro il patrimonio. A incastrarlo sarebbe stata una bottiglietta d'acqua lasciata proprio nell'auto.

Il furto è avvenuto nel maggio del 2025 a Roma Nord, in via Ronciglione: il ladro, stando alle ricostruzioni, avrebbe manomesso la serratura del cancello automatico dell'abitazione di Dalla Chiesa e si sarebbe introdotto nella zona dei box, per poi portare via il veicolo. Prima di fuggire, avrebbe manomesso anche un'altra auto nel box adiacente, portando via gli pneumatici.

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Dopo aver scoperto il furto, Dalla Chiesa ha lanciato un appello sui social per ritrovare la macchina, un regalo di Fabrizio Frizzi. Due giorni più tardi, il veicolo è riapparso esattamente dove era stato visto l'ultima volta, probabilmente per "senso di colpa" del ladro.