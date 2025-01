video suggerito

Crede di avere una relazione con Brad Pitt, ma viene truffata per 800 mila euro: donna finisce in depressione Una donna francese di 53 anni è stata raggirata da un truffatore che si fingeva Brad Pitt: l’ha convinta a divorziare dal marito miliardario e a cedergli un’enorme somma di denaro, che doveva servire per le sue presunte cure contro il cancro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

357 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le foto inviate dal truffatore

Una donna francese, identificata come Anne, è caduta vittima di una truffa ben orchestrata che, seppur indirettamente, coinvolge l’attore Brad Pitt.

Come riportano i media transalpini, i fatti risalgono a febbraio 2023, quando Anne viene contattata dalla sedicente madre dell’attore hollywoodiano, e successivamente dallo stesso protagonista di ‘Seven' e ‘Fight Club'. Inizialmente solo messaggi, mai una telefonata. Poi, per convincere la donna, arrivano video e foto in cui appare effettivamente Brad Pitt. Solo successivamente la malcapitata capirà che si trattava di immagini generate dall'intelligenza artificiale.

La truffa si concretizza quando Anne inizia il divorzio dal (ricco) marito e le viene riconosciuto un assegno di quasi 800.000 euro. Da quel momento, il truffatore, continuando a fingersi Brad Pitt, le comunica di dover affrontare cure per un cancro al rene.

Leggi anche Cosa cambia per gli affitti brevi nel 2025 e chi rischia multe fino a 8mila euro

Ma come mai non ha abbastanza soldi per far fronte alla situazione? Semplice: i giudici avevano congelato i suoi conti a causa della causa di divorzio con Angelina Jolie. "Mi mandava delle foto e quando le cercavo online non le trovavo. Allora mi diceva: ‘queste sono le foto che ha scattato per me'", ha raccontato Anne ai giornalisti nel programma ‘Sept à Huit'.

Il raggiro giunge al termine quando la donna scopre che Brad Pitt (quello autentico) era in realtà in ottima salute e aveva iniziato una relazione con Ines de Ramon. In un anno e mezzo gli ha versato gran parte dei suoi averi, circa 830 mila euro.

"Mi chiedo perché mi abbiano scelta per farmi del male a tal punto. Non ho mai fatto del male a nessuno in vita mia. Queste persone meritano l'inferno", ha detto ancora la donna, che ha ammesso come, all'inizio di questa relazione a distanza, stesse attraversando un momento difficile a livello emotivo proprio a causa del divorzio dal marito, dal quale ha una figlia. Ora si trova in cura in una clinica per affrontare una grave depressione.