Corona e la nuova puntata di Falsissimo: “Un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini”

Fabrizio Corona non vuole saperne di mollare la presa. Dal momento in cui Youtube ha utilizzato il primo strike nei confronti del suo canale, eliminando di fatto la terza puntata del Prezzo del Successo, che ha realizzato 5 milioni di visualizzazioni in poco più di tre giorni, ha annunciato per la serata di lunedì 2 febbraio una nuova puntata con quaranta minuti inediti. Pochi minuti fa su Instagram, l'ha presentata così: "Ci sarà un'altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini. Non è possibile che corpo e sessualità diventino strumenti per ottenere lavoro."

L'accusa a Mediaset: "Fate quello che mi accusate di fare"

Corona colpisce ovviamente duro Mediaset. "Mi hanno accusato di quello che fanno loro da 35 anni con le loro televisioni e coi loro giornali", attacca in un video che dovrebbe essere incluso in quello che vedremo questa sera. E per rafforzare la sua posizione, rilancia le parole di Marco Travaglio pronunciate sabato nella trasmissione "Accordi e disaccordi" condotta da Luca Sommi: "È quello che ha sempre fatto Mediaset", dice il direttore del Fatto.

"Niente censura preventiva, voglio il processo"

La parte più dura del messaggio di Corona riguarda la questione legale: "Se commetto diffamazioni, come tutti i giornalisti italiani, ci sono processi, si va nelle aule, c'è la sentenza e la sentenza decide cosa fare. Non mi fai una censura preventiva". Fabrizio Corona rivendica il diritto di essere giudicato in tribunale, non oscurato preventivamente. E sottolinea come Signorini sia riuscito "in tempi brevissimi" a togliere sia le puntate precedenti che quella nuova in arrivo. Ed è qui che arriva la mossa più significativa. Corona annuncia che la nuova puntata avrà la parte in abbonamento aggiunta a quella in chiaro, più quaranta minuti inediti. "Vi fa capire il sistema del potere", commenta.

L'attacco a Gerry Scotti e Alfonso Signorini

Ma le parole più dure sono riservate a Gerry Scotti. Corona commenta l'intervista rilasciata dal conduttore al Corriere della Sera, in cui Scotti si diceva dispiaciuto per le ragazze coinvolte nelle accuse.

"Si sente al di sopra delle parti. Come se Weinstein si fosse detto dispiaciuto", scrive Corona, usando un paragone pesantissimo che accosta il conduttore al produttore hollywoodiano condannato per abusi sessuali. E rilancia: "Avete visto le immagini che girano sul web? Di lui che palpeggia le ragazze?". Quindi annuncia: "Ho delle prove sulla colpevolezza di Gerry Scotti, una cosa che lui ha fatto in un programma Mediaset". Corona promette anche nuove rivelazioni su Alfonso Signorini: "Diamo le prove di colpevolezza di Alfonso Signorini, le ultime prove". Non specifica di cosa si tratti, ma il messaggio è chiaro: la battaglia non è finita, anzi è appena entrata in una nuova fase.

C'è qualcosa di pericolosamente determinato in questa escalation. Corona continua ad alzare il tiro, rilanciando con accuse sempre più pesanti, nonostante sappia di avere Mediaset e i tribunali alle calcagna.