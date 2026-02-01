spettacolo
video suggerito
video suggerito

Fabrizio Corona rilancia Falsissimo dopo il blocco da Mediaset: “Fuori domani con 30 minuti inediti”

Fabrizio Corona ha annunciato che domani, lunedì 2 febbraio, rilancerà la puntata di Falsissimo dopo il blocco da Mediaset per violazione di copyright. “Fuori domani con 30 minuti inediti”, le parole dell’ex re dei paparazzi.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gaia Martino
1.607 CONDIVISIONI
Immagine

Ospite di una discoteca, Fabrizio Corona ha annunciato che domani, lunedì 2 febbraio 2026, pubblicherà nuovamente la puntata di Falsissimo rimossa da Youtube per violazione di copyright, con 30 minuti inediti. "Quei porci di Mediaset mi hanno cancellato la puntata. Io lunedì la rimetto, e ci metto delle cose più gravi ca**o" ha dichiarato a gran voce ai suoi fan presenti nel locale. Il video è stato pubblicato tra le sue stories di Instagram: la puntata, ha annunciato, sarà pubblicata lunedì 2 febbraio 2026, alle 21 sul suo canale Youtube con 30 minuti inediti rispetto a quanto pubblicato una settimana fa. Queste le parole di Corona:

Lunedì 2 febbraio "Il prezzo del successo parte finale" (quella censurata). Fuori ore 21, con 30 minuti nuovi. Stiamo settando tutto il canale Youtube per evitare agguati del potere che ci vuole spegnere. Cinque giorni e torna tutto come prima, meglio di prima.

Immagine

Le puntate di Falsissimo che riguardavano Alfonso Signorini, Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi sono state bloccate e rimosse dopo che Youtube ha accolto la segnalazione di Mediaset che ha accusato l'ex re dei paparazzi di violazione del copyright. Quattro video, in particolare, di proprietà dell'azienda erano stati inseriti nelle puntate, e diventati oggetto del claim. Tra questi l'intervista ad Andrea Sempio a Verissimo dell'11 gennaio. Corona, se dovesse utilizzare di nuovo materiali di proprietà Mediaset con lo strike attivo, potrebbe avere conseguenze più pesanti della cancellazione del singolo video: al terzo strike scatta, infatti, la chiusura definitiva del canale. Intanto, i manager di Google sono finiti sotto inchiesta, "indagati per atto dovuto dalla procura di Milano per concorso in diffamazione e ricettazione" sulla base di un esposto dei legali di Alfonso Signorini. Gli avvocati del conduttore sostengono che Google abbia pubblicato un "bene sottratto illegalmente" (ovvero le chat tra Signorini e Medugno) nonostante le ripetute richieste al Web Hosting di rimuovere i contenuti diffamatori e i documenti ottenuti in maniera illecita. Non è indagata, invece, la società.

Personaggi
1.607 CONDIVISIONI
Immagine
DOMENICA
IN TV
Gerry Scotti su Samira Lui: “A La Ruota non volevo solo una bellezza giracaselle”
Gli ospiti di Che tempo che fa: le anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraio
Gli ospiti di Domenica In e Verissimo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views