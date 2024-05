Come sta Kate Middleton in cura dopo l’operazione all’addome, parla il principe William

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il principe William ha parlato della salute della moglie, Kate Middleton, durante una visita al St. Mary's Community Hospital sulle Isole Scilly. Dopo aver annunciato di avere un tumore, la principessa è stata operata all'addome lo scorso gennaio da un equipe di medici italiani provenienti dal Policlinico Gemelli di Roma. Da allora si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie: stando a quanto rivela Dailymail che riporta le parole del principe, le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento.

Cosa ha detto il principe William su Kate Middleton

Le cure di Kate Middleton "stanno andando bene": con queste parole il principe William, durante una visita al St. Mary's Community Hospital, dove è stata presentata una nuova struttura di assistenza sanitaria, ha rotto il silenzio riguardo le condizioni di salute della moglie. Mentre la principessa è a riposo, in cura, William si sta occupando di tutti gli impegni reali. E proprio in queste ore, si legge su Dailymail, ha partecipato all'incontro sulle Isole Scilly sorridente. Ha scherzato con i presenti sostenendo che la "famiglia è molto arrabbiata perché sono qui senza di loro": per questo motivo ha comunicato che sarebbe andato via presto per rientrare a Windsor, dove trascorrerà il fine settimana. In risposta ad alcuni presenti che gli hanno chiesto notizie sulla salute della moglie, ha poi dichiarato che tutto sta andando per il verso giusto.

L'idea di costruire una "casa segreta" per Kate Middleton

Lo scorso aprile è circolata la notizia secondo la quale i Reali starebbero progettando una "clinica privata" per Kate Middleton per consentirle di sottoporsi alle cure necessarie restando lontana dal chiacchiericcio mediatico di cui è protagonista. Mirror ha rivelato che sarebbe in costruzione una depandance a Windsor, accanto all'Adelaide Cottage, per la principessa che potrebbe, in questo modo, ricevere le cure e recarsi in ospedale solo quando strettamente necessario. Una soluzione che le permetterebbe di stare vicino ai suoi figli e mantenere, allo stesso tempo, la privacy di cui ha bisogno.