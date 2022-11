Clizia Incorvaia attacca Patrizia e Wilma: “Brutto esempio di donne, sento la sofferenza di Micol” Dopo le offese di Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro Micol Incorvaia, interviene Clizia: “Brutto esempio di donne, il solito branco che si schiera contro una persona”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo le frasi offensive di Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro Micol Incorvaia, è intervenuta la sorella della concorrente, Clizia. L'ex gieffina, promessa sposa di Paolo Ciavarro conosciuto proprio nel reality, attraverso alcune IG story ha commentato quanto sta succedendo tra le quattro mura di Cinecittà: "Pessimo esempio".

Il commento di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è intervenuta sulla questione che vede la sorella Micol protagonista nella casa del GF VIP. La giovane influencer è stata presa di mira soprattutto da Patrizia Rossetti e Wilma Goich che nelle ultime ore hanno usato parole offensive nei suoi confronti. "Al di là del fatto che mia sorella possa piacere o no, penso che nessun essere umano è legittimato a screditare, a dire le cose più brutte di una persona. Queste donne, tranne Giaele e Nikita, dalla più giovane alla più grande, hanno parlato in maniera terrificante nei confronti di questa ragazza, nonché mia sorella. Anche se non fosse stata mia sorella avrei speso le stesse parole, sono un brutto esempio di donne". L'ex gieffina le ha descritte come "Le donne che odiano le altre donne", secondo il suo parere "Uno spregevole messaggio che passa in tv".

Se non ci piace qualcuno non c'è bisogno di screditare e spendere per lei le peggiori parole. Micol è colta, solare, unica, intelligente, che si sta lasciando penetrare da queste cattiverie gratuite, la vedo più spenta, sento la sua sofferenza. Ha retto sino ad ora, io mi sarei messa a piangere da subito. Lei continua il suo percorso ma la vedo intimidita, più insicura. Chi non si sentirebbe più insicuro?

Infine ha concluso: "È il solito branco che si schiera contro una persona. Non è facile sentire tutte le donne della casa contro di te. È una roba davvero brutta".

Leggi anche Wilma Goich spoilera i risultati dei Mondiali di calcio al GFVip, ipotesi provvedimento disciplinare

Cosa hanno detto Patrizia Rossetti e Wilma Goich

A far discutere sono stati alcuni commenti delle due Vip, Patrizia Rossetti e Wilma Goich, contro l'influencer, una delle ultime arrivate in Casa. "Ma quanto ca**o beve quella ragazzina?", "Fossi un uomo sarebbe l'ultima persona che guarderei" e ancora "Vorrei che si ubriacasse per vedere che ca**o succede": sono queste le parole che risalgono a ieri sera.