Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: "Mi sono accoltellata, dicono che mi prostituisco nei locali" Chiara Pompei è stata ricoverata in una clinica psichiatrica. L'ex tronista di Uomini e Donne ha tentato un folle gesto dopo aver scoperto alcuni messaggi sul suo conto inviati a Riccardo Sparacciari, il ragazzo per cui decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver pubblicato alcune ore fa una story in cui spiegava di aver tentato di togliersi la vita, Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata sui social annunciando di essere ricoverata in una clinica psichiatrica. La ragazza ha tentato un folle gesto dopo aver scoperto alcuni messaggi sul suo conto inviati a Riccardo Sparacciari, il ragazzo per cui decise di lasciare il dating show condotto da Maria De Filippi.

Perché Chiara Pompei è ricoverata in una clinica psichiatrica

Visibilmente provata, l'ex tronista ha raccontato di essere chiusa in una clinica psichiatrica "perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire, è questa la verità". Pompei ha poi aggiunto: "Non vorrei fare questo video, perché non ha senso, qua mi stanno chiedendo tutti il motivo, ce ne sono vari, troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandare giù".

La ragazza sostiene di non sentirsi apprezzata dalle persone a lei care: "Io sono di essere la persona più importante per me, però è brutto condividere me stessa con qualcuno e non essere apprezzata da nessuno, da chi ami, dalla famiglia, da chiunque".

"Dicono che mi prostituisco nei locali"

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo quanto spiegato da Chiara Pompei, è stato il fatto di aver scoperto un messaggio sul suo conto ricevuto da Riccardo Sparacciari, il ragazzo per cui decise di lasciare il trono di Uomini e Donne. Lui avrebbe ricevuto "non so da chi", un messaggio "nel quale si diceva che io mi prostituivo nei locali".

Io sono sempre stata vera, sincera, ho sempre ragionato con il cuore, se ho fatto questo gesto è perché sono arrivata al punto massimo di non poter più sopportare le vostre cattiverie, la cosa che più mi dispiace è Riccardo, che mi ha vista come un sole e ora mi sta vedendo così, morire piano piano. Riccardo, mi manchi, non è colpa tua.