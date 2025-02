video suggerito

Chi è Riccardo Sparacciari, l’uomo per cui Chiara Pompei ha lasciato il trono di Uomini e Donne Riccardo Sparacciari è l’uomo per cui Chiara Pompei ha lasciato il trono di Uomini e Donne: ama viaggiare, allenarsi in palestra, ha una passione per i tatuaggi e ha sostenuto i provini per Uomini e Donne e Temptation Island. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è conclusa in un battito di ciglia l'esperienza di Chiara Pompei sul trono di Uomini e Donne. A sancire la fine della sua esperienza televisiva, la confessione di Riccardo Sparacciari. Ma chi è l'uomo che ha fatto saltare il trono? Estraneo al mondo dello spettacolo, di lui si sa molto poco. Ama andare in palestra, sui social documenta i suoi viaggi e ha fatto i provini per Uomini e Donne e Temptation Island.

Chi è Riccardo Sparacciari

Una manciata di giorni dopo l'annuncio della nuova tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei, è scoppiato il caos. Sui social, infatti, un uomo di nome Riccardo Sparacciari ha sostenuto di avere frequentato la donna per cinque mesi. A suo dire, Chiara sarebbe stata sentimentalmente impegnata con lui anche quando si recava nella redazione di Uomini e Donne per sostenere i provini per il trono. Ma chi è Riccardo Sparacciari? Sui social documenta i suoi intensi allenamenti in palestra e i suoi viaggi. Inoltre, ha una passione per i tatuaggi. La registrazione di Uomini e Donne di martedì 11 febbraio, ha svelato alcuni dettagli in più sul suo conto. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sarebbe emerso che Sparacciari avrebbe sostenuto diversi provini per entrare nel cast di Temptation Island, ma anche per partecipare a Uomini e Donne. Il suo profilo Instagram è riccardo_sparacciari.

Chiara Pompei ha abbandonato il trono per Riccardo Sparacciari

Nella registrazione di martedì 11 febbraio, Chiara Pompei ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Secondo quanto sostiene Lorenzo Pugnaloni, la tronista avrebbe sostenuto davanti a Maria De Filippi di avere accettato di fare l'esperienza televisiva perché era stufa del fatto che Riccardo Sparacciari considerasse la loro relazione una storia occasionale. Aveva ormai perso le speranze con lui e così ha provato a voltare pagina. Riccardo, presente in studio, le avrebbe assicurato di non ritenere la loro frequentazione poco importante. L'uomo sarebbe convinto di averle dimostrato il suo interesse andando in vacanza con lei. I due, allora, si sarebbero recati dietro le quinte per avere un chiarimento e una volta rientrati in studio, Chiara avrebbe confessato di essere troppo presa da Riccardo. Così, avrebbero lasciato il programma insieme. Per conoscere dettagli occorrerà attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne.