Chiara Pompei abbandona il trono di Uomini e Donne, la scelta dopo la segnalazione sul presunto fidanzato Nella puntata di Uomini e Donne registrata l'11 febbraio Chiara Pompei ha deciso di abbandonare il trono. A riportarlo è in anteprima Lorenzo Pugnaloni. La ragazza ha scelto di proseguire la conoscenza con Riccardo Sparacciari, il ragazzo che pochi giorni fa l'aveva accusata di aver preso in giro la redazione.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Uomini e Donne registrata l'11 febbraio Chiara Pompei ha deciso di abbandonare il trono. A riportarlo è in anteprima Lorenzo Pugnaloni. La ragazza aveva cominciato il percorso solo poche settimane fa, fino a quando poi Riccardo Sparacciari, il suo presunto fidanzato, ha rivelato di aver continuato a sentirla e vederla fino alla fine di gennaio, diversamente da quanto raccontato da lei nel video di presentazione del programma di Maria De Filippi. Convocata al centro dello studio dalla conduttrice, la ragazza ha scelto di abbandonare il programma proprio insieme al ragazzo. Ecco cosa è successo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Chiara Pompei abbandona il trono

All'inizio della registrazione, Maria ha invitato Chiara a mettersi al centro dello studio, dicendole di stare tranquilla e che a 23 anni gli errori si possono commettere. Il riferimento è alle dichiarazioni di Riccardo Sparacciari, il suo presunto fidanzato che qualche giorno fa aveva detto di averla sentita fino a pochi giorni prima di vederla seduta sul trono. La ragazza ha spiegato di essere molto presa da lui, mentre quest'ultimo trattava la loro solo come una storia occasionale, cosa che l'ha spinta a accettare la proposta di De Filippi.

La conduttrice, quindi, ha fatto entrare Riccardo in studio, che ha negato quanto detto da Chiara. Su invito di De Filippi, i due ragazzi hanno proseguito la loro discussione in privato e Pompei ha scelto di abbandonare il trono per il "troppo interesse" che nutre nei suoi confronti.

Le parole di Riccardo Sparacciari

Su Instagram, il ragazzo romano era intervento per spiegare come stiano davvero le cose, smentendo quanto raccontato da Chiara nel suo video di presentazione, in cui aveva rivelato di non avere una storia da diverso tempo, cosa che stando a quanto dichiarato da Sparacciari, non sarebbe così. Il ragazzo aveva scritto:

Premetto che non avrei mai voluto scrivere queste cose. Visto i miei diversi tentativi falliti di contattare la redazione, sono stato obbligato a scrivere ciò. Mi sono frequentato con Chiara per 5 mesi. Ci siamo conosciuti a fine agosto in una discoteca all’aperto. La nostra frequentazione è andata avanti fino a venerdì 31/01/2025 (ultima volta che ci siamo sentiti per telefono e visti il 21/01”024). La nostra relazione andava molto bene ma da quando è stata contattata a Uomini e Donne tutto è stato messo in difficoltà. Per più di un mese andava in presenza a conoscere la redazione, anche i giorni in cui stava con me, mentendo e dicendo di non essere impegnata. E che avrebbe avuto solo rapporti occasionali.