"Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari si sono lasciati": per lui, l'ex tronista aveva abbandonato Uomini e Donne La storia tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari sarebbe già terminata: a riportarlo è Lorenzo Pugnaloni, secondo cui i due non si starebbero più vedendo. Solo qualche settimana fa, l'ex tronista aveva deciso di interrompere il suo percorso a Uomini e Donne proprio per proseguire la conoscenza con il ragazzo.

A cura di Sara Leombruno

Il trono di Chiara Pompei è stato uno dei più brevi della storia di Uomini e Donne. A poco più di una settimana dall'inizio, infatti, la ragazza ha scelto di abbandonare lo studio insieme a Riccardo Sparacciari, con cui aveva avuto una storia fino a poco prima dell'inizio del percorso e che non ha mai smesso di sentire. Proprio per questo, Maria De Filippi l'aveva invitata a fare un passo indietro: "Hai solo 23 anni, tutti sbagliamo, non succede nulla", le parole. Dopo la brusca interruzione, la ragazza aveva scelto di mantenere il silenzio sul prosieguo della storia tra lei e il 26enne ma, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la storia tra i due sarebbe già finita.

Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari si sono lasciati

Che qualcosa non stesse procedendo nel verso sperato tra lei e Riccardo, Pompei lo aveva fatto intuire già qualche giorno fa su Instagram, quando nelle stories aveva fatto riferimento a "una verità" che avrebbe voluto "raccontare": "Se voi volete sapere la verità io ve la dirò, dirò tutta quanta la verità perché non c'è niente di cui vergognarsi. Chi mi conosce sa che non mi vergogno di niente, quindi vi dirò tutta la verità. Sennò possiamo continuare tutti a vivere nella menzogna, fatemi sapere", aveva scritto.

Ulteriori informazioni sul prosieguo della storia tra lei e Sparacciari, adesso, arrivano da Lorenzo Pugnaloni. I due, sarebbero stati avvistati insieme a Roma dopo la fine del trono, ma la loro storia sarebbe già giunta al capolinea: "Dire che tra i due ci sia una storia è alquanto blasfemo: i due non si starebbero neanche più vedendo", le parole di Pugnaloni. Tuttavia, conferme dai diretti interessati non sono ancora arrivate.

Perché Chiara Pompei aveva abbandonato il trono

Qualche puntata fa, Maria de Filippi aveva fatto sedere la tronista al centro dello studio, per poi raccontare le segnalazioni arrivate dal ragazzo che frequentava, Riccardo Sparacciari. Lo stesso, come mostrato in studio, si presentò ai casting lo scorso novembre per partecipare come tentatore a Temptation Island. "La nostra era una relazione sporadica, ci vedevamo ogni tanto nei weekend. Non sapevo di questo casting. Speravo di ricevere qualcosa da lui che non ho mai ricevuto, così decisi di accettare di partecipare al programma", ha raccontato Chiara che, dopo l'annuncio del trono, informò il ragazzo sulla sua nuova avventura televisiva: lo lasciò, allora, prima di approdare in tv. Dopo il racconto in studio, però, culminato con un confronto faccia a faccia con Riccardo, i due avevano deciso di lasciare insieme il programma, in nome dei sentimenti che si erano resi conto di provare l'una per l'altro.