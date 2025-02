video suggerito

Chiara Pompei smascherata da Riccardo, ma abbandona Uomini e Donne con lui: “Sbaglierò, ma non voglio altri ragazzi” Su WittyTv è stato caricato il blocco dedicato alla fine del trono di Chiara Pompei. Dopo essere stata smascherata da Riccardo, il ragazzo che frequentava poco prima di diventare tronista del dating show, lo ha incontrato al centro dello studio e ha deciso di lasciare il programma con lui. Ecco cosa è successo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

670 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La fine del breve trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne non è andata in onda su Canale5. Il blocco dedicato alla tronista presentata meno di un mese fa è stato caricato sulla piattaforma dedicata ai programmi di Maria de Filippi, WittyTv. L'avventura televisiva della giovane 23enne è stata frenata dall'uomo che frequentava prima di essere annunciata come nuova tronista, Riccardo Sparacciari, e che l'ha smascherata: dopo averlo incontrato in studio ha deciso, però, di lasciare con lui il programma.

Il video esclusivo si WittyTv sul trono di Chiara Pompei

"Nessuno vuole trattarti male, so che hai 23 anni e che a volte si sbaglia. Però cerchiamo di dire la verità" ha dichiarato Maria de Filippi dopo aver fatto sedere la tronista al centro dello studio e prima di raccontare le segnalazioni arrivate dal ragazzo che frequentava, Riccardo Sparacciari. Lo stesso, come mostrato in studio, si presentò ai casting lo scorso novembre per partecipare come tentatore a Temptation Island. "La nostra era una relazione sporadica, ci vedevamo ogni tanto nei weekend. Non sapevo di questo casting. Speravo di ricevere qualcosa da lui che non ho mai ricevuto, così decisi di accettare di partecipare al programma" ha raccontato Chiara che, dopo l'annuncio del trono, fece sapere a Riccardo Sparacciari la sua nuova avventura televisiva: lo lasciò, allora, prima di approdare in tv. Dopo il racconto in studio, si è ritrovata davanti al suo ex per un confronto.

Il confronto tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari

"Tu volevi questo, se mi amavi me lo dicevi. Io ci tenevo a te, speravo in qualcosa" ha dichiarato Chiara al suo ex Riccardo. "Mi sono trovato davanti a un bivio. La frequentazione iniziò ad agosto, era una cosa sporadica. Venivi a casa mia a dormire, siamo partiti insieme. Come fai a mentire? Lo sai che ero innamorato" ha risposto lui. "Tu non mi hai mai voluto" ha continuato la tronista prima che Gianni Sperti attaccasse lui: "Se un uomo ti ama non ti fa del male". Quando Maria de Filippi ha chiesto a Riccardo perché si fosse presentato ai casting per fare il tentatore, lui ha spiegato: "Cercavo nuovi stimoli, era una relazione sporadica. Lei era consapevole". "Lui allora si è innamorato quando ho incontrato te, Maria" ha continuato Chiara. "Perché mi hai detto che volevi una famiglia?" ha chiesto lui, "Perché è un mio sogno. Non mi far ricordare come mi hai cacciato da casa, non voglio rovinarti perché sei giovane" ha aggiunto lei. Maria de Filippi ha allora chiesto al ragazzo perché ha condiviso quelle segnalazioni, lui allora ha spiegato: "Mi sono sentito preso in giro. Non è vendetta, è rabbia". I due allora hanno iniziato a discutere al centro dello studio: "Non ti voglio più, basta. Mi hai lasciato per strada" ha detto lei, "Sai mentire, sei una vittima. Sono stato male" ha risposto lui.

La decisione di Maria De Filippi: "Vi lascio parlare senza telecamere", Chiara annuncia di voler stare con lui

Maria De Filippi ha allora preso parola per interrompere il confronto. "Stiamo dando uno spettacolo così così. Vi lascerei parlare lontani dalle telecamere. Riccardo, ti consiglio di smetterla di scrivere. Devi chiedere scusa a lei, non a noi" ha dichiarato. "Io non voglio più vederlo, non ci sto più. Non ho più niente da condividere con te" ha continuato Chiara Pompei che, dopo aver ascoltato i commenti degli opinionisti, ha lasciato lo studio insieme a lui. "Riccardo è stato cattivo, il gesto di lei è passato in secondo piano" ha commentato Gianni prima che la tronista rientrasse in studio per annunciare la sua decisione: "So che ha sbagliato, ho sbagliato anche io. Però appena l'ho visto mi è preso un colpo al cuore come la prima volta. Non voglio prendere in giro i ragazzi, e voglio conoscere lui. Forse sbaglierò". Dopo aver salutato lo studio, Maria de Filippi ha scherzato: "Non vi proponete per Temptation Island che non vi prendiamo".