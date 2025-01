Chiara è la nuova tronista di Uomini e Donne, il video con l’annuncio sui social

Con la fine del trono di Martina De Ioannon, era giunto il momento di trovare una nuova tronista per la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Ed ecco che, sui profili social del dating show e Witty Tv è comparso il primo video di presentazione di Chiara. La ragazza romana sarà la nuova tronista di Uomini e Donne, al fianco di Gianmarco Steri e di Francesca Sorrentino che ancora non ha completato il suo percorso.

Sulle note di Tribale di Elodie, arriva il video di presentazione della nuova tronista del dating show più famoso della tv, a conferma di quanto il Trono Classico, quello dedicato alle coppie più giovani desti ancora non poco interesse anche tra le nuove generazioni. In tenuta sportiva, con cuffie alle orecchie, Chiara si presenta raccontando un po' di sé, parlando dei suoi studi e altri dettagli sulla sua vita:

Ciao, sono Chiara, stenti a crederlo anche io ma sono la nuova tronista di Uomini e Donne. Ho 23 anni sono di Roma, sono una studentessa universitaria e studio economia, finanza e marketing, Cinque anni fa ho vinto una borsa di studio che mi ha permesso di continuare senza pesare sulla mia famiglia. Vivo con i miei genitori, abbiamo un rapporto speciale, ci raccontiamo tutto e sono la mia forza, ho un fratello maggiore che è un secondo papà e lo amo tantissimo. In più il mio punto di riferimento sono le mie nonnine. Nonna Anna con cui cucino piatti della tradizione romana, mentre con nonna Luciana facciamo le parole crociate le crostate. Il mio piatto preferito? Lasagne ai fughi porcini. Non compro vestiti, ma preferisco mi siano regalati o siano di seconda mano, così dicono che non mi valorizzo, ma io non cambio.