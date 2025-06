video suggerito

Chiara Pompei è stata dimessa dalla clinica psichiatrica: "La vita mi ha deluso ma mi sto curando" Chiara Pompei, ex tronista di Uomini. Donne di appena 23 anni, annuncia di essere stata dimessa dalla clinica psichiatria in cui era stata ricoverata dopo avere tentato il suicidio, accoltellandosi all'addome.

A cura di Stefania Rocco

Ha ancora bisogno di sostegno e supporto Chiara Pompei, ex tronista 23enne che era stata ricoverata una una clinica psichiatrica dopo avere tentato il suicidio. La giovane, che aveva deciso di abbandonare il trono per conoscere meglio Riccardo Sparacciari, si era accoltellata all’addome dopo un litigio con il giovane. La lite era arrivata in seguito a una serie di pettegolezzi che temeva compromettessero il loro rapporto, lo stesso per il quale aveva rinunciato a sfruttare l’occasione di vivere una stagione da protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi. “Gli hanno riferito che mi prostituisco nei locali”, aveva raccontato la giovane che sta evidentemente vivendo un momento di profonda fragilità. Adesso, però, la clinica in cui era stata ricoverata dopo essersi accoltellata ha deciso di dimetterla, ed è stata lei stessa a raccontare l’accaduto sui social.

Chiara Pompei: “Mi sto curando, mi danno delle medicine che mi fanno sembrare uno zombie”

“Sto bene, la ferita piano piano si recupera, ma mi sento delusa dalla vita”, ha raccontato Chiara tornando attiva sui social dopo giorni di silenzio. La decisione di prendere le distanze dal resto del mondo era arrivata dopo il ricovero, quando la 23enne aveva capito di doversi concentrare soprattutto su se stessa per cercare di interpretare le ragioni che l’avevano condotta a compiere quel gesto estremo. Gesto che Chiara si è detta certa non ripeterà in futuro. A seguirla oggi, come lei stessa spiega, è una squadra di professionisti nel campo della salute mentale: “Mi sto curando, psicologi e psichiatri mi danno delle medicine che mi fanno sembrare uno zombie, fatico a parlare, però sto qua”. Una serie di effetti collaterali che passeranno presto ma che la aiuteranno a riappropriarsi della sua vita e a tenere sotto controllo l’eccessiva ed eventualmente disordinata emotività.

Perché Chiara Pompei si è accoltellata

Chiara aveva spiegato – sempre via Instagram – i motivi nascosti dietro letto di autolesionismo compiuto: “Sono sicura che ne uscirò più forte di prima. Non accettavo il fallimento e ho fatto questo gesto estremo. Perché ero sola, incompresa e offesa. In cuor mio so che adoro ogni mia sfaccettatura e chi non l'accetta se ne può andare anche a f*, io non mi rovinerò mai più per nessuno. Grazie per i messaggi di conforto, tornerò a brillare più di prima ma soprattutto tornerò a pensare solo a me e a ciò che mi migliorerà”.