Come sta Chiara Pompei dopo il ricovero: “Sto meglio, aspetto che la ferita guarisca. Non rifarò mai più quel gesto estremo”

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, è stata ricoverata in psichiatria dopo essersi accoltellata. In tanti hanno manifestato affetto e preoccupazione nei suoi confronti. Così, in queste ore, ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Chiara Pompei sostiene di stare meglio. Inoltre assicura che non ripeterà mai il gesto disperato che ha causato il ricovero.

Come sta Chiara Pompei dopo il ricovero

Chiara Pompei ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie in cui ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. L'ex tronista di Uomini e Donne nei giorni scorsi è stata ricoverata. Oggi spiega: "Sono in una clinica psichiatrica, mi hanno fatto tutti i controlli e le analisi e hanno valutato che il mio cervello è sano. Mi trovo qui aspettando che la ferita passi, perché ho perso parecchio sangue e stavo per morire". E ha aggiunto:

Vorrei ringraziarvi per i messaggi dolci che mi avete mandato, li ho letti tutti, mi avete riempito il cuore e mi avete curato. Già sto molto meglio. Ho fatto un gesto che non rifarò mai più. Sto bene, ho una famiglia che mi sta vicino. Non vi preoccupate, tornerò meglio di prima.

L'ex tronista di Uomini e Donne in ripresa dopo il ricovero

Chiara Pompei ha spiegato che stava attraversando un momento di felicità poi "tutto è crollato". Tuttavia, è sicurissima che riuscirà a riprendersi e a tornare al timone della sua vita:

Sono sicura che ne uscirò più forte di prima. Non accettavo il fallimento e ho fatto questo gesto estremo. Perché ero sola, incompresa e offesa. In cuor mio so che adoro ogni mia sfaccettatura e chi non l'accetta se ne può andare anche a f*, io non mi rovinerò mai più per nessuno. Grazie per i messaggi di conforto, tornerò a brillare più di prima ma soprattutto tornerò a pensare solo a me e a ciò che mi migliorerà.