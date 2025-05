video suggerito

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne: “Ho deciso di finirla, mi hanno salvata in tempo” In queste ore sul suo profilo Instagram l’ex tronista Chiara Pompei ha condiviso un messaggio in cui parla di un momento molto delicato: “Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvata in tempo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

In queste ore sul profilo di Chiara Pompei è apparso un messaggio in cui ha parlato di un momento particolarmente delicato della sua vita. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una sua fotografia – scattata probabilmente dalla stanza di un ospedale – in cui si legge: "Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvata in tempo".

Chiara Pompei: "Le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto ancora una volta"

"Non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che ci ho messo tutto il mio cuore per voi. Vi voglio bene nonostante io sia qui sola. Per me fate tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze". È questo quello che si legge in una storia condivisa su Instagram da Chiara Pompei. L'ex tronista di Uomini e Donne, poi, continua con una confessione carica di sofferenza:

Mi avete tolto tutto. La semplicità, l'amore, la spensieratezza e il fanciullino. Ho deciso di finirla, però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere. Non voglio farvi pena, vorrei mi ricordaste per ciò che siamo stati. Solare, eccitante e matta.

Conclude mettendo in chiaro di non avere intenzione di rispondere o cercre nessuno, puntando il dito contro le "menzongne e cattiverie" che le sono state rivolte e che "hanno vinto ancora una volta su una ragazza che ha sacrificato tutto per gli altri". Ora accettate la vostra vittoria. E infine: "Ora accettare che voglio stare sola. Addio".

Chiara Pompei e il ritiro da Uomini e Donne

Il percorso di Chiara Pompei all'interno di Uomini e Donne era stato molto breve. La 23enne romana, infatti, aveva abbandonato il dating show di Uomini e Donne nella puntata dell'11 febbraio scorso, circa una settimana dopo il suo ingresso. I motivi del suo ritiro erano legati al desiderio di voler continuare la frequentazione con Riccardo Sparacciari, conosciuto fuori dal programma. Secondo alcune indiscrezioni, a marzo i due si sarebbero detti addio.