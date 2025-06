video suggerito

È morto Giancarlo Santalmassi, il giornalista Rai e primo direttore di Radio 24 aveva 83 anni È venuto a mancare la notte scorsa all’età di 83 anni Giancarlo Santalmassi, era ricoverato nella clinica romana Quisisana. Il cordoglio della Rai: “Volto storico dell’informazione e testimone di alcuni dei momenti più drammatici del secolo scorso”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto la notte scorsa all'età di 83 anni Giancarlo Santalmassi. Il giornalista Rai fu il primo direttore del radio giornale di Radio24, era ricoverato nella clinica romana Quisisana. Il cordoglio dell'Ad Rai Giampaolo Rossi e del Direttore Generale Roberto Sergio: "Volto storico dell’informazione e testimone di alcuni dei momenti più drammatici del secolo scorso".

Chi era Giancarlo Santalmassi, giornalista Rai e primo direttore di Radio 24

Nato a Roma, all'inizio degli anni '60 iniziò la carriera collaborando con il settimanale Panorama. Poi, come riportato dall'Ansa, il passaggio in Rai, dove fu prima inviato per Tv Sette, poi redattore al Tg2 divenendo il primo giornalista a condurre il telegiornale, oltre a diverse trasmissioni di approfondimento. Nel 1994 il passaggio a Radio Rai, per la quale fondò e condusse la trasmissione Zapping. Nel 1998 il passaggio al Gruppo Il Sole 24 Ore, dove dal 2000 diresse Radio 24. Dal 2013 diresse il quotidiano di informazione digitale Inpiù, di cui fu anche fondatore e opinionista.

Il cordoglio della Rai

Con una nota ufficiale pubblicata poco fa sul sito della Rai, l'azienda ha voluto porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di un volto storico della tv italiana e non solo. In particolare, l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, il Direttore Generale Roberto Sergio e il Consiglio di Amministrazione Rai, a nome dell’azienda, "esprimono ai familiari il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Santalmassi, volto storico dell’informazione Rai e – dal sequestro Moro all’attentato a Giovanni Paolo II – testimone di alcuni dei momenti più drammatici del secolo scorso. Una passione per il giornalismo e un rigore nella narrazione messi al servizio della Rai anche come direttore della Radio", si legge nel comunicato ufficiale.