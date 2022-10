Chi è Matteo De Stefani, ex marito di Cristina Quaranta e padre di sua figlia Aurora Cristina Quaranta è stata sposata con Matteo De Stefani dal 2001 al 2013. Dal loro amore è nata la figlia Aurora, che oggi ha 20 anni. Nonostante il matrimonio sia finito, sono rimasti in ottimi rapporti.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Cristina Quaranta per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Cristina Quaranta è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. L'ex volto di Non è la Rai, da un anno e mezzo, lavora come cameriera e cassiera in un ristorante. È perdutamente innamorata della figlia Aurora, nata dal matrimonio (ormai finito) con Matteo De Stefani. Quaranta ha avuto parole bellissime per il padre di sua figlia, destando così la curiosità degli spettatori nei suoi confronti. Vediamo chi è Matteo De Stefani.

Chi è Matteo De Stefani, imprenditore ed ex marito di Cristina Quaranta

Matteo De Stefani è un imprenditore, che avrebbe sette anni più di Cristina Quaranta. Dunque oggi dovrebbe averne 57. È un uomo riservato e legatissimo alla famiglia, non sorprende che Cristina Quaranta lo reputi un padre perfetto. Sul suo profilo Instagram condivide spesso scatti della figlia Aurora, dell'amatissimo padre Elio scomparso a giugno del 2019. E poi ci sono le foto con la sua attuale compagna, Guia Invernizzi Cuminetti.

Il matrimonio con Cristina Quaranta e la nascita della figlia Aurora

Il matrimonio tra Matteo De Stefani e Cristina Quaranta risale al 2001. L'imprenditore e l'ex volto di Non è la Rai si sono conosciuti a Milano, dove la donna si era trasferita per fare la Velina nel programma Striscia La Notizia. Al Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta ha raccontato: "Tramite un amico in comune ho conosciuto un uomo, appena l'ho visto ho detto: "Questo sarà mio, lo sposerò". E così è andata. È un matrimonio che è durato dal 2001 fino al 2013". Dal loro amore è nata Aurora De Stefani, che lo scorso maggio ha compiuto 20 anni.

La fine del matrimonio e la separazione consensuale

Cristina Quaranta ha fatto sapere: "Nel 2013 ci siamo consensualmente separati, quindi non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema come succede quando ci si separa". I due hanno mantenuto un ottimo rapporto. Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa giovedì 13 ottobre, Cristina Quaranta ha anche svelato che a premere perché si separasse legalmente da De Stefani è stato un uomo con cui ha avuto una relazione burrascosa dopo la fine del matrimonio: