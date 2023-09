Chi è Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer e madre dei suoi figli Ida e Noah Kathrin Freund è la donna che dal 2016 è la compagna di Alex Schwazer. Estetista, ha sposato il campione nel 2019 ed è diventata la madre dei suoi due figli, Ida e Noah.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Kathrin Freund la donna che dal 2016 è la compagna di vita del campione Alex Schwazer, attuale concorrente del Grande Fratello 2023/2024. Nata a Vitipeno, ha 38 anni ed è un’estetista. Il matrimonio con l’ex campione olimpico di marcia risale al 2019 ma già due anni prima la coppia aveva dato il benvenuto alla prima figlia, la piccola Ida. Noah, il secondogenito, è arrivato nel 2020. Kathrin e Alex vivono a Calice, nel comune di Racines, in Alto Adige. È stata proprio Kathrin a restare accanto ad Alex negli anni più difficili della sua vita, segnata dalle squalifiche per doping e dal graduale allontanamento dal mondo dell’atletica. “Potevamo esplodere e invece siamo andati avanti”, ha raccontato il marciatore ricordando quel periodo complicato in cui fu proprio la compagna a incoraggiarlo a non arrendersi. Prima del matrimonio con Freund, Schwazer ha vissuto una lunga relazione con la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner, terminata nel 2012 con l’arrivo delle prime accuse per doping.

Chi è Kathrin Freund, la moglie di Alex Schwazer

Nata a Vipiteno, Kathrin ha 38 anni ed è un’estetista. Gestisce insieme alla sorella Silke un centro estetico sito nel paese in cui entrambe sono nate e cresciute. “La conosco da una vita, ho sempre pensato che fosse la ragazza più bella di Vipiteno”, dichiarò della moglie Schwazer in un’intervista. Kathrin si è sempre tenuta lontana dalla ribalta, preferendo affiancare il marito in privato.

Il matrimonio tra Kathrin Freund e Alex Schwazer

Schwazer ha dichiarato di conoscere la donna che nel 2019 è diventata sua moglie da sempre. La relazione tra i due è cominciata solo nel 2016, 4 anni dopo la fine del rapporto con Carolina Kostner. Le nozze tra i due sono state celebrate il 7 settembre 2019. Due anni prima, la coppia aveva accolto l’arrivo della primogenita Ida.

Il sostegno di Kathrin Freund durante la vicenda giudiziaria di Alex Schwazer

Kathrin ha sostenuto il marito Schwazer durante tutta la lunga trafila processuale cominciata quando nel 2012 risultò per la prima volta positivo a un controllo antidoping. “La Kathi l’ho conosciuta negli intervalli in cui tornavo a Racines da Roma, dove mi allenavo con Donati. Autunno 2015. Non pensavo potesse nascere qualcosa di serio: avevo poche speranze di essere capito come atleta, rientravo da una squalifica per doping, invece è sbocciato un amore importante. Quando è arrivata la seconda positività, la Kathi era incinta di Ida. Non mi ha mai rimproverato nulla, le assenze, la mia testa 24 ore al giorno sul caso delle provette. Sempre sorridente, solare. Potevamo esplodere, invece siamo andati avanti a costruire il nostro futuro”, ha dichiarato Alex a proposito della moglie, evidenziando quanto il suo supporto sia stato fondamentale.

Kathrin Freund e Alex Schwazer hanno due figli: Ida e Noah

Sono due i figli nati dal legame tra Schwazer e la moglie Kathrin. Nel 2017 la coppia ha accolto Ida mentre il piccolo Noah è arrivato nel 2020. “Mi godo questi momenti indimenticabili. È Ida la mia nuova forza, le racconterò la mia storia”, aveva dichiarato lo sportivo in un’intervista poco dopo la nascita della sua primogenita.