Chi è Flavio Cattaneo, imprenditore e marito di Sabrina Ferilli Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli sono marito e moglie dal 2011. Precedentemente l’attrice è stata sposata con Andrea Perone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabrina Ferilli sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2024. L'attrice romana è sposta dal 2011 con il manager e imprenditore Flavio Cattaneo, la coppia non ha figli. Ferilli, in un'intervista al Corriere della sera, raccontava di non credere alla relazioni che nascono da giovani ma piuttosto a quelle che sbocciano in età matura perché si ha una maggiore consapevolezza. L'attrice, prima di Cattaneo, era sposata con Andrea Perone, matrimonio durato dal 2003 al 2005. Flavio Cattaneo è amministratore delegato di Enel, precedentemente vicepresidente di Italo.

Chi è Flavio Cattaneo, ad di Enel e marito di Sabrina Ferilli

Flavio Cattaneo, classe 1963 e nato a Rho, si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano, specializzandosi poi in Finanza applicata al Real Estate alla Bocconi. Considerato uno degli imprenditori più conosciuti e influenti in Italia, è stato alla guida di Rai (diventando il più giovane direttore generale), Ntv e Telcom. Tra i vari riconoscimenti che ha collezionati nella lunga carriera, uno dei più importanti è stata la nomina a Cavaliere del Lavoro nel 2011. Prima di Sabrina Ferilli, era sposato con Cristina Goi da cui ha avuto due figli.

La storia d’amore di Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo e il matrimonio a Parigi

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli sono sposati dal 2011, il loro è stato un matrimonio celebrato in segreto a Parigi. L'attrice e il manager sono molto riservati sulla loro storia d'amore e spesso sono circolate voci su una presunte gravidanze di Ferilli, sempre smentite. L'attrice non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità e nel 2005 aveva cercato di adottare un bambino, andando incontro a diverse difficoltà. La coppia non ha figli.