Sabrina Ferilli conduttrice di Sanremo 2025: "Non ne sarei capace, non so quale pazzo lo farà" Sabrina Ferilli chiude di fronte alla possibilità di condurre il Festival di Sanremo il prossimo anno. La suggestione era partita da Fanpage.it qualche anno fa. All'epoca, Maria De Filippi disse: "Magari ci chiamassero, con lei lo farei".

Sabrina Ferilli chiude le porte alla suggestione di un Festival di Sanremo da conduttrice. L’attrice, in conferenza stampa per la presentazione della fiction Gloria (su Rai1 il 19, 26 e 27 febbraio), ha risposto alla domanda di un giornalista che le aveva chiesto se accetterebbe mai di condurre la prossima edizione del concorso canoro, rimasto orfano di Amadeus che ha appena concluso il suo quinquennio con risultati straordinari.

Sabrina Ferilli non condurrà Sanremo 2025

A dimanda diretta rispetto all’ipotesi di condurre Sanremo, Ferilli ha risposto con altrettanta sincerità: “No, perché non so’ capace. Condurre Sanremo è una cosa enorme. Il clima a Sanremo 2024 era straordinario, Amadeus è preparatissimo, sa gestire, intrattenere, ti lascia spazio. Non so chi pazzo lo farà il prossimo anno”. Porte chiuse al Festival dunque. Anzi, il timore di Ferilli riguarda la possibilità stessa che la Rai riesca a trovare qualcuno che accetti di prendere il posto che è stato occupato per 5 anni da Amadeus.

Maria De Filippi a Fanpage.it: “Farei Sanremo con Sabrina Ferilli”

A lanciare la suggestione che potesse essere Ferilli a condurre una delle prossime edizioni del Festival era stata Eleonora D’Amore che, in un’intervista realizzata per Fanpage.it nel 2019. “Ma magari, non ce lo proporranno mai. ma io lo farei su una gamba sola con lei. Potrebbe essere il Sanremo suo con me accanto”, si era sbilanciata De Filippi. All’epoca, Ferilli non aveva scartato completamente l’idea, limitandosi a porre l’accento sulle intenzioni “bellicose” della collega: “Vedi? perché a lei piace quell’idea di mettermi in mezzo e tirarmi gli aeroplanini di carta addosso. Certo, sarebbe molto bello per lei, in questo modo. Farebbe la mia valletta”. Una suggestione rimasta nell'aria fino a oggi ma che Ferilli, sopratutto in considerazione dei risultati ottenuti da Amadeus, sembrerebbe volere allontanare.