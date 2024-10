Chi è Daniele Lazzarin, fidanzato di Nina Zilli e frontman dei Two Fingerz

video suggerito

Daniele Lazzarin è il compagno di Nina Zilli, cantante e ora concorrente di Ballando con le Stelle. I due si sono conosciuti nel 2019 in una sala di registrazione e hanno una figlia di nome Anna Blue, nata nel 2023. Lazzarin è il frontman del Two Fingerz, il duo formato da lui e Riccardo Garifo (detto Roofio).

A cura di Sara Leombruno

Daniele Lazzarin è il compagno di Nina Zilli, cantante, ex giudice di X Factor e ora concorrente di Ballando con le Stelle. I due stanno insieme dal 2019: il loro amore è nato in una sala di registrazione, da un incontro fortuito che poi si è rivelato fatale. Hanno una figlia di nome Anna Blue, nata il 2 giugno del 2023. Lazzarin è anche meglio conosciuto come Danti, nome con il quale compare anche sui social, ed è il frontman del duo Two Fingerz, il duo composto da lui e Riccardo Garifo (detto Roofio).

Chi è Daniele Lazzarin, in arte Danti: la carriera da frontman dei Two Fingerz

Daniele Lazzarin fa parte del duo dei Two Fingerz, formato da lui, che ne interpreta la voce, e da Riccardo Garifo, che si occupa della musica. Il duo ha realizzato alcuni successi musicali come "Le vie a New York" o "La cassa dritta". Nati entrambi negli anni Ottanta e originari della periferia di Milano, i due artisti sono esponenti dell'hip hop italiano, ma amano sperimentare diversi generi musicali. Nel corso della loro carriera, cominciata nel 2003, i due hanno collaborato con alcune personalità di spicco del panorama musicale italiano, come Dargen D'Amico, Max Pezzali, Caparezza e il tenore Joe Fallisi.

La storia d’amore con Nina Zilli e la nascita della figlia Anna Blue

Nina Zilli e Daniele Lazzarin si sono conosciuti in una sala di registrazione, condividendo la stessa passione per la musica. In un'intervista rilasciata due anni fa al settimanale Confidenze, la cantante aveva parlato della sua storia con l'artista, confessando di sperare che la loro relazione potesse durare per sempre. La cantante, infatti, ha raccontato di sentirsi totalmente appagata al fianco del rapper e produttore musicale:

È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor'. Con Dani spero davvero sia per sempre.

Nina Zilli e Daniele Lazzarin

Nel 2023 i due sono diventati genitori di Anna Blue, che è nata il 2 giugno. Oggi, dunque, ha poco più di un anno. Nel corso della sua gravidanza, Nina Zilli ha raccontato di aver subìto una discriminazione sul lavoro, proprio per il fatto di essere incinta. Mentre era in trattative per partecipare a un evento privato, infatti, gli organizzatori decisero di escluderla con la giustificazione che la sua maternità la rendesse "inaffidabile".