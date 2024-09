Diego Lazzari e Camilla De Pandis, chi è la fidanzata del tik toker concorrente di Amici 24

video suggerito

Diego Lazzari è entrato a far parte della scuola di Amici 24, scelto da Rudy Zerbi nella prima puntata del pomeridiano di domenica 29 settembre 2024. Cantante classe 2000, non è un volto nuovo per i telespettatori più giovani: è un affermato content creator che vanta oltre 900mila followers su Instagram e 2.2 milioni su TikTok. Nota al pubblico dei social anche la sua vita sentimentale: archiviata la relazione con Elisa Maino, oggi è legato alla tiktoker Camilla De Pandis.

Chi è Camilla De Pandis, la fidanzata di Diego Lazzari

Camilla De Pandis è una content creator piuttosto conosciuta su Tik Tok. Soprannominata Camillina, è seguita da 1.2milioni di utenti. Con loro condivide video di sè, della sua quotidianità e dei momenti trascorsi con il fidanzato Diego Lazzari. È nata a Milano nel 2005 da mamma ingegnere e papà architetto. In passato ha studiato in Florida, a Orlando, e ha trasmesso in diretta sui suoi profili social la cerimonia di diploma. Con un video condiviso sul canale Youtube un anno fa, raccontò di essere affetta da una rara malattia, scoperta nel 2016. Dopo aver accusato forti dolori alla tempia, scoprirono "un buco nella scatola cranica", come lei stessa raccontò. A seguito di un'operazione, le diagnosticarono una malattia genetica rara cronica. "Oggi, ogni anno, devo fare controlli", le sue parole.

La storia d'amore tra Diego Lazzari e Camilla De Pandis

La relazione tra i due content creator è salita alla ribalta pochi mesi fa. A maggio Webboh mostrò la prima foto che li ritraeva in atteggiamenti intimi e da allora i due hanno deciso di non nascondersi più. Oggi rendono partecipi i loro follower della loro quotidianità insieme. Pochi giorni fa il nuovo allievo di Amici, appena entrato nella scuola, ha dedicato un post alla fidanzata: "Auguro a tutti di trovare una persona come lei. Ciao amoremio, mi dispiace ma queste le dovevi vedere insieme a tutti", le parole a corredo di una serie di scatti che li raffigurano insieme.