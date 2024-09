video suggerito

Diego Lazzari ad Amici 24, sui social è polemica: “Mai visto entrare un allievo con già 900mila followers” Polemiche sui social per la partecipazione di Diego Lazzari ad Amici 2024. “Mai visto entrare un allievo con già 900mila followers. Come è possibile?”, si legge su X. Il content creator e cantante, 24 anni, è infatti un volto già noto su Instagram e TikTok, dove conta milioni di followers. E non è l’unico ad aver un seguito piuttosto ampio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Diego Lazzari è uno degli allievi della classe di Amici 2024/2025. Ha 24 anni, è un cantante ed è un volto piuttosto noto sui social, dove conta oltre 900mila followers su Instagram e più di 2milioni su TikTok. Un seguito non indifferente per un partecipante a un talent, che non è passato inosservato agli occhi dei fan, alimentando la prima polemica di questa edizione. "Come è possibile?", si chiedono in diversi utenti su X.

Le polemiche social per la partecipazione di Diego Lazzari ad Amici

La presenza di Diego Lazzari ad Amici è stata piuttosto commentata sui social, in particolare su X. A far discutere, cercando una piccola polemica, il fatto che il cantante abbia già più di un milione di followers, ancor prima di portare la sua musica sul piccolo schermo. Molti utenti e fan del programma si sono chiesti infatti il senso di questa scelta. "Mai visto entrare un allievo già con 900mila followers", "Come è possibile?", "Ma non era un Tiktoker?", sono stati alcuni dei commenti. E poi ancora: "Abbiamo toccato il fondo", "Senza parole".

Chi è Diego Lazzari, da Sanremo Giovani alla vita privata

Nato nel 2000 a Genzano di Roma, Diego Lazzari si è fatto conoscere sui social sia in qualità di cantante che di content creator. Su Instagram è seguito da oltre 900mila followers, mentre su TikTok supera i 2 milioni. I contenuti che condivide riguardano principalmente la musica e la vita privata. Negli ultimi anni ha già pubblicato diversi suoi brani, come Ci Sarà Domani, Cambiami la vita e Mi chiamava, disponibili su Spotify. In più, nel 2023 è arrivato in finale a Sanremo Giovani, senza però riuscire a vincere il pass per il Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una storia d'amore prima con la youtuber Marta Daddato e poi con la TikToker Elisa Maino, ora legata al cantante Bresh. Attualmente è fidanzato con Camilla De Pandis, che conta più di 1milione di followers su TikTok.

Non è l'unico cantante di Amici 2024 ad avere un ampio seguito sui social

In realtà, Diego Lazzari non è l'unico allievo di Amici 2024 ad avere già un seguito piuttosto ampio sui social, ancor prima di mettersi in gioco nel talent. Sbriciando infatti i profili degli altri cantanti, sia su Instagram che su TikTok, si nota che anche Senza_Cri, Luk3 e Vybes hanno migliaia di followers. Il primo e l'ultimo, in particolare, ne contano rispettivamente oltre 16mila e 11mila. Il secondo, invece, addirittura supera i 100mila.