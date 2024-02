Chi è Daniel Lee, direttore creativo di Burberry e fidanzato di Roberto Bolle Daniel Lee, 37 anni, è il compagno di Roberto Bolle da oltre 3 anni. Entrambi hanno sempre mantenuto privacy sulla loro storia, ma sono stati spesso paparazzati durante le vacanze estive. Direttore creativo di Burberry, è originario di Bradford. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

(foto Getty, Chi)

Daniel Lee è il compagno di Roberto Bolle: entrambi sono estremamente riservati, la loro storia è stata resa pubblica dai paparazzi che spesso, nel corso delle ultime tre estati, li hanno pizzicati insieme. Stilista e designer, Daniel Lee è nato nel 1986 a Bradford e da settembre 2022 è il direttore creativo della casa di moda di lusso Burberry. Ha conquistato il cuore del celebre ballerino più di tre anni fa dopo che quest'ultimo aveva archiviato la storia con Antonio Spagnolo.

Chi è Daniel Lee, l’attuale fidanzato di Roberto Bolle

Daniel Lee, classe 1986 originario di Bradford, è un celebre stilista e designer. Dal 2018 al 2021 è stato direttore creativo di Bottega Veneta: ha disegnato la Pouch bag, divenuta in poco tempo la borsa più venduta nella storia del marchio. Dal 2022 è il direttore creativo della casa di moda Burberry. È stato definito da Vogue "il radical tranquillo della moda internazionale", ha vinto infatti quattro Fashion Awards nel 2019. Dopo gli studi aveva lavorato per grandi marchi di lusso, da Balenciaga a Celine. Assente sui social, non avrebbe un profilo Instagram.

Daniel Lee (foto Getty)

La storia d’amore tra Roberto Bolle e Daniel Lee

La storia d'amore tra Roberto Bolle e Daniel Lee sarebbe solida, duratura e lontana dalle luci dei riflettori: sarebbe iniziata nel 2020, anno in cui i due sono stati paparazzati per la prima volta insieme. Da circa tre estati si godono le vacanze tra Capri, Taormina e su uno yatch in compagnia di amici. Le ultime foto che li vedono insieme risalgono allo scorso settembre: furono pizzicati durante uno scambio di baci e abbracci su una barca, al largo di Capri. Stando ai racconti dei settimanali, l'estate sarebbe l'unico momento dell'anno nel quale riescono a trascorrere il maggior tempo possibile insieme. Per il resto del tempo sono entrambi molto impegnati con i propri lavori, uno a Londra, l'altro a Milano.

Daniel Lee e Roberto Bolle (foto di Chi)