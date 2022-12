Roberto Bolle sarebbe fidanzato: la storia con Daniel Lee lontana dalle luci dei riflettori Roberto Bolle ha sempre protetto gelosamente la sua vita privata. Il ballerino però sarebbe felicemente impegnato con lo stilista Daniel Lee, lo stesso con il quale fu beccato dai paparazzi nel 2020, mentre erano in barca. Recentemente sono stati insieme al concerto di Kendrick Lamar.

A cura di Gaia Martino

Ballerino e conduttore televisivo italiano, è il primo Etoile del Teatro della Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Roberto Bolle oltre ad essere il più famoso ballerino italiano, è anche un sex symbol, desideratissimo in Italia e nel mondo. Il 47enne ha sempre protetto gelosamente la sua vita privata ma a volte è difficile sfuggire ai paparazzi più curiosi. Circa due anni fa fu fotografato in atteggiamenti teneri con Daniel Lee, stilista britannico ex direttore creativo di Bottega Veneta, con il quale sarebbe impegnato ancora oggi. Prima ancora ha avuto una storia con il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, durata però il tempo di una foto.

La storia d'amore tra Roberto Bolle e Daniel Lee

Roberto Bolle sarebbe ancora oggi impegnato con Daniel Lee. Fu paparazzato in compagnia dello stilista britannico nel 2020: i paparazzi di Chi beccarono i due durante una vacanza in barca, mentre si scambiavano abbracci e tenerezze. Poi a Venezia, nello stesso anno, mentre passeggiavano per le vie del centro, tra Murano e Barano, cercando di non dare mai nell'occhio. Poi ogni traccia della loro relazione sembrava sparita.

In un'intervista a Vogue lo scorso 14 dicembre, Daniel Lee ha parlato delle sue giornate tipo, ora che è direttore creativo di Burberry, e nel suo presente c'è ancora Roberto Bolle. "Quando non lavora trascorre il tempo con il partner Roberto Bolle. Vanno alla Royal Opera House a vedere il balletto" le parole riportate dal magazine di moda. Circa un mese fa hanno anche assistito insieme al concerto di Kendrick Lamar all'O2. I due non vivrebbero insieme: il ballerino, nonostante si sposti molto per lavoro, fa base a Milano, Daniel Lee a Londra.

Roberto Bolle e Daniel Lee (foto di Chi, 2020)

La breve relazione con Antonio Spagnolo

Il ballerino prima di allora si era già reso protagonista della rivista di Chi che nel 2015 lo pizzicò mentre baciava il chirurgo plastico Antonio Spagnolo. Si conobbero ad una cena di amici in comune, "parlando abbiamo scoperto delle affinità e abbiamo cominciato a vederci" raccontò lui. Quando uscirono le foto che ufficializzavano la storia, qualcosa tra loro si ruppe: "Da lì in avanti abbiamo iniziato a sentirci sempre meno e poi la cosa è andata a morire spontaneamente. Non avrebbe potuto continuare comunque: Bolle si allena otto ore al giorno, vive per la danza e viaggia molto. Io sono in sala operatoria dalle sette del mattino e finisco a tarda sera. Siamo entrambi molto concentrati sul lavoro e questo complicava le cose".