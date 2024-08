video suggerito

Chi è Afarin Mirzaei, la nuova fidanzata di Lorenzo Amoruso Afarin Mirzaei è la nuova fidanzata di Lorenzo Amoruso: di origini persiane, vive a Firenze, dove ha conosciuto l’ex calciatore. Ha 32 anni e sta per laurearsi in Fashion Design. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Lorenzo Amoruso, dopo la separazione da Manila Nazzaro, ha voltato pagina con Afarin Mirzaei. L'ex calciatore ha presentato la sua nuova fidanzata ai suoi follower di Instagram lo scorso febbraio con una foto pubblicata in occasione di San Valentino. Di origini persiane, Afari Mirzaei ha 32 anni e sta per laurearsi in Fashion Design, a Firenze.

Chi è Afarin Mirzaei, modella e fidanzata di Lorenzo Amoruso

Afarin Mirzaei ha 32 anni, ha origini persiane e vanta una carriera da modella, come attestano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, il cui nome è affymrz.

Il fidanzato, Lorenzo Amoruso, in una recente intervista per Novella2000 ha raccontato la sua storia: "Ha scelto di lasciare l’Iran per venire in Italia e ricostruire la sua vita. In Iran, nonostante avesse una vita serena, le donne sono considerate poco. Affi ha una laurea in architettura, ma voleva emanciparsi da una realtà ancora difficile. In questo è stata aiutata dalla sua famiglia che è molto aperta e cha lasciata libera di venire a vivere in Europa. In Italia ha dovuto adattarsi lavorando mentre studia". Ad oggi, stando a quanto rivelato dall'ex calciatore, sta per laurearsi in Fashion Design all’Università di Firenze.

La storia d’amore tra Afarin Mirzaei e Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad amici in comune. L'ex calciatore ha raccontato che si sono avvicinati lentamente, avendo entrambi chiuso relazioni importanti con altri partner: "Non avevamo intenzione di ricominciare una nuova relazione ma col tempo ci siamo avvicinati sempre di più". Amoruso aveva da poco archiviato la lunga storia d'amore con Manila Nazzaro, ma con la vicinanza di Afarin è tornato a far battere nuovamente il suo cuore. La differenza d'età (di circa 20 anni) "non è mai stata un problema", ha rivelato lui a Novella2000 che non esclude, in futuro, di sposarla.