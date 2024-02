Lorenzo Amoruso ha una nuova fidanzata: è Afarin Mirzaei, modella persiana più giovane di 20 anni Dopo la rottura con Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso presenta pubblicamente la nuova compagna. Si tratta di Afarin Mirzaei, modella persiana di 32 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Lorenzo Amoruso è tornato a innamorarsi dopo la fine della storia d’amore con Manila Nazzaro. L’ex calciatore è uscito allo scoperto al fianco di Afarin Mirzaei, modella e fashion designer persiana di 32 anni. Tra la giovane e il 52enne Lorenzo ci sono 20 anni di differenza. Risale allo scorso San Valentino il primo post di coppia pubblicato dai due su Instagram che ha ufficializzato il loro legame. Come la famosa ex compagna – in procinto di sposare Stefano Oradei – anche Amoruso adesso sarebbe pronto a ricominciare.

Afarin su Lorenzo Amoruso: “Le qualità che mi hanno fatto innamorare di te”

Postando una foto scattata insieme a Lorenzo il 14 febbraio scorso, Afarin aveva elencato via Instagram quali fossero i motivi che l’avevano spinta a innamorarsi del nuovo compagno: “Mi rendi felice dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Sei un uomo dai mille valori, dolce, romantico e determinato! Queste sono solo alcune delle tante qualità che mi ha fatto innamorare di te! Buon San Valentino amore mio”. Una dedica ricambiata dal compagno che sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Sei la mia gioia, la mia serenità. Con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso ……. Grazie Afarin. Buon San Valentino Princess”.

Chi è Afarin Mirzaei, nuova compagna di Lorenzo Amoruso

Afarin è una splendida ragazza di origini persiane che ha compiuto 32 anni a ottobre dello scorso anno. Vanta una notevole somiglianza con la splendida Giulia Salemi che, come lei, ha origini persiane. A giudicare dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, adora viaggiare e ha visitato alcuni degli angoli più suggestivi del mondo. È profondamente legata alla sua famiglia d’origine, le cui foto condivide spesso sui social, ma prima di Amoruso non era mai uscita allo scoperto al fianco di un altro fidanzato. Vive a Firenze e tifa per la Fiorentina, passione che condivide con Lorenzo.